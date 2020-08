AMSAFE informa: Bono a Reemplazantes. Paros de 48 hs. Aniversario Olga Cossettini. Sedes Cerradas por Coronavirus

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE OLGA COSSETTINI

18 de agosto – Conmemoramos un nuevo aniversario del nacimiento de Olga Cossettini Maestra y pedagoga santafesina. Comprometida defensora de una educación con la mirada puesta en los niños y realizadora , junto a su hermana Leticia, de una de las más valiosas experiencias educativas realizadas en la escuela pública argentina, la Escuela Serena.

Olga nació en San Jorge, Pcia de Santa Fe y a los 16 años se graduó como maestra en la Escuela Normal de Coronda. Desde entonces tuvo una activa participación y compromiso con las escuelas , las infancias y los docentes, transformando con creatividad y convicción cada una de los lugares por los que transitó, formando parte de gestas históricas como la primera huelga docente en el año 1921 y siendo víctima de la exoneración y posterior reincorporación.

En la Escuela Carrasco de Rosario , condujo una de las más trascendentes experiencias educativas de nuestro país en la que la naturaleza, el arte y los diversos lenguajes, el ejercicio democrático y el aprendizaje junto a otros fueron protagonistas y la escuela un lugar para disfrutar. Nos queda como legado el minucioso trabajo de recuperación teórica y reflexiones pedagógicas vertidas en sus obras escritas.

Maestras como Olga Cossettini marcaron el rumbo de cientos y miles de maestras y maestros que en nuestro país, en todos los contextos, trabajan incansablemente para abrir caminos a las infancias. AMSAFE rinde una vez más su homenaje a quien tanto brindara a la educación santafesina. Gracias Señorita Olga.

MEDIA SANCIÓN BONO PARA REEMPLAZANTES

El Jueves 13 de agosto obtuvo media sanción en la cámara de senadores de la provincia, el pago del BONO A REEMPLAZANTES. El proyecto ahora vuelve a Diputados.

Desde el inicio de la pandemia, AMSAFE reclama este pago para docentes reemplazantes de toda la provincia. Así lo exigimos al Gobierno Provincial, quien no dio respuesta al reclamo de trabajadores y trabajadoras de la educación.

Insistimos en que el tratamiento de este proyecto y su aprobación deben ser inmediatos, porque la preocupante situación que atraviesan las y los docentes reemplazantes no puede esperar.

#LaLuchaEsDeTodxs

#FuerzaReemplazantes

#NadaNosRegalaron

#17 DE AGOSTO PASE A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN “PADRE DE LA PATRIA”

“Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie.”

General José de San Martín.

AMSAFE RECHAZÓ EL BONO Y SE CUMPLIERON LOS DOS PAROS DE 48 HS.

Fue el 11 y 12, 19 y 20 de Agosto.

CON LA PARTICIPACIÓN DE MILES DE DOCENTES EN TODA LA PROVINCIA AMSAFE RECHAZA EL BONO QUE OTORGÓ EL GOBIERNO VIOLANDO LA PARITARIA PROVINCIAL.

Con gran participación se llevo a cabo la dos jornadas de paro virtual de 48 hs, ante la falta de respuesta de parte del gobierno provincial se harán reuniones en toda la provincia para definir la continuidad del plan de lucha, entendiendo siempre que la unidad de toda la docencia de santa fe es el único camino para lograr los objetivos del conjunto.

Le seguimos reclamando al gobierno provincial la convocatoria a la paritaria. No para imponer bonos o resoluciones ministeriales inconsultas, sino para dar el valor que tiene que tener esa mesa de discusión. Para debatir ideas y encontrar soluciones a los muchos problemas que atraviesa hoy la educación pública en santa fe.

Es lamentable que en un estado democrático que tanto costó conseguir y mantener, sigamos teniendo gobiernos autoritarios que pretenden gobernar a espaldas del pueblo trabajador.

Hoy la escuela pública se sostiene gracias al gran esfuerzo que hace el personal docente y directivo y no nos merecemos este maltrato por parte del gobierno provincial.

En esta instancia lo único seguro ante la falta de respuesta es que el conflicto siga, probablemente (lo definirán los cr@s) se endurezca, ojala haya una reflexión por parte de las autoridades y nos empiecen a ver como trabajadores y no como meros números que tienen que cerrar.

