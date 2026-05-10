El café contribuye a la salud, el café contiene abundantes nutrientes entre los que destaca el magnesio. Desde hace tiempo, ha sido objeto de numerosos estudios de investigación y se ha asociado con ciertos beneficios para la salud. Aunque no se puede afirmar al 100% que „previene” enfermedades de manera definitiva y fortalece la salud cerebral. Aquí hay algunos de los posibles beneficios para la salud asociados con el consumo moderado de café:

Reducción y prevención del riesgo cardiovascular: Algunas investigaciones sugieren que el consumo moderado de café puede estar relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como enfermedades del corazón y accidentes cerebro.