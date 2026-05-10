El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció el viernes 8 de Mayo 2026 la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés)

La publicación de informes y videos en el sitio oficial www.war.gov/UFO/ comenzó a gestarse después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.

En el comunicado oficial enlazan la web en la que se puede consultar la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre, war.gov/ufo, en la que la administración estadounidense «publicará archivos adicionales de forma continua».

La desclasificación implica a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Guerra – establecida en 2022-, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

El catálogo se compone de 162 archivos que incluyen fotos, documentos y videos y que serán actualizados progresivamente.

Entre los documentos se pueden encontrar transcripciones de conversaciones entre la misión espacial Gemini 7 y la NASA en la que se habla de avistamientos e incluso un manual de 94 páginas titulado: «Ovnis y Defensa: ¿Para qué nos debemos preparar?».

VIDEO: El reporte en la Televisión Pública de Argentina

Los analistas (y el ambiente ovni en las redes) han confirmado la sospecha de que la desclasificción se hará «progresivamente». Es evidente que desde hace meses se vienen «filtrando» o liberando oficialmente fotos y videos reales pero que muestran fenómenos u objetos desde gran distancia y en una muy baja calidad visual. Pero poco a poco lo que se muestra va siendo más importante y la nitidez aumenta.

Primero el pentágono liberó años pasados, o sea que le dio respaldo y validez oficial, a varios videos que ya habían circulado como supuestas filtraciones en canales de youtubers y prensa alternativa. Ahora va liberando lotes de fotos y nuevos videos que no se conocían pero que tienen una similitud con «el tipo» de imágenes ya vistas, y se concreta otro aval oficial.

Ante la presión y demanda de más información, (o porque así estaba planeado) la liberación de los documentos se está acelerando.

En simultáneo, también se aceleran las noticias oficiales de descubrimientos de «rastros» de vida en otros mundos, por ahora «fósiles» en Marte y «por presunción al analizar las atmósferas» en la gran cantidad de exoplanetas ya encontrados por los telescopios en órbita, cantidad que crece exponencialmente. Esto es concomitante y sincronizado con la desclasificación por etapas de las llamadas «anomalías» (una forma elegante de reconocer «hay objetos de evidente tecnología avanzada, se mueven a voluntad tanto en el aire como en el agua o en el espacio exterior, etc etc».

Observadores del proceso de desclasificacion afirman que, en pocos meses, se habrán completado más etapas a medida que que cada conjunto de documentos liberados se va difundiendo y es absorvido e integrado por la población que sigue estas noticias con interés.

Otros observadores, más enfocados en la población y en cómo reaccionará ante la confirmación oficial del fenómeno OVNI-UAP o como se le diga en cada región del mundo, sostienen que ya se alcanzó una masa crítica (una cantidad suficiente de personas en todo el mundo capaces de asimilar esto con calma) como para liberar la información sin que haya pánico ni la histeria masiva y el descontrol que décadas atrás se temía podía suceder. Entonces, afirman, finalmente EEUU (y luego otras potencias) llegarán al momento de confirmar la existencia de vida compleja más allá de la que conocemos y la existencia de otras, o muchas y múltiples «inteligencias no humanas».

Estos observadores afirman que esta progresividad de la desclasificación irá de lo simple a lo complejo regulando la velocidad según la reacción que se va midiendo en cada etapa. Cómo la población va asimilando cada lote de documentos liberados. Y por lo que parece, podría pasar que la población acepte estas revelaciones con menos sorpresa y más tranquilidad de lo esperado. Esto también podría acelerar cambios culturales por la desestructuración y reemplazo de numerosas creencias en casi todas las culturas.

Sin dudas la humanidad deberá adaptarse a una realidad bastante más ampliada y, quien sabe, es probable que resulte algo muy beneficioso para el desarrollo humano.

VIDEO: EEUU comienza a desclasificar archivos gubernamentales sobre Ovnis y vida extraterrestre

Foto+Infografía: Foto real del sitio con una superposición gráfica renderizada por el laboratorio del FBI que muestra informes de testigos presenciales que corroboran desde septiembre de 2023 de un aparente objeto metálico de color bronce, de forma elipsoide, que se materializa a partir de una luz brillante en el cielo, de un tamaño de 130 a 195 pies de largo, y desaparece instantáneamente.

¿Se empezarán a confirmar filtraciones y «rumores» que circulan hace años y antes fueron sistemáticamente negados por la NASA y e gobierno de EEUU?

Las observaciones de los astronautas del Apolo 11 no constituyeron episodios aislados. Durante su permanencia en la órbita lunar en diciembre de 1972, la tripulación del Apolo 17 también reportó sobre varios fenómenos.

En una transcripción del primer día de la misión, Ronald Evans informó: “Hay algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”. Por su parte, Harrison Schmitt detalló ante el centro de control: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana, ahí abajo, muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.

En el día siguiente, Eugene Cernan observó destellos e intensos haces de luz que asoció a un “faro de tren”. El astronauta describió haber observado “varios fenómenos giratorios y destellantes que evaluó como correspondientes a objetos físicos en el espacio en lugar de un fenómeno puramente óptico”. A su vez, en el tercer día, Schmitt alertó sobre un repentino destello en la superficie lunar al norte del cráter Grimaldi.

Los archivos de las transcripciones de Apolo 17 fueron acompañados con fotografías capturadas por la NASA que muestran “tres ‘puntos’ en formación triangular en el cuadrante inferior derecho del cielo lunar que son claramente visibles al ampliar la imagen”. No existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía, pero un análisis preliminar reciente indica que “la característica de la imagen podría ser el resultado de un objeto físico”.