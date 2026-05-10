Admirada por Einstein y reconocida hoy como una de las científicas más brillantes de la historia.

Cecilia Helena Payne es, sin duda, una de las científicas y astrónomas más importantes de los tiempos, aunque frecuentemente no reciba el reconocimiento ni la atención merecida. Hagamos que eso empiece a cambiar.

Todos sabemos de Einstein y la Relatividad, aunque no la entendamos, sabemos también de la gravedad y sus efectos y conocemos la anécdota (falsa o no) de la manzana protagonizada por Sir Isaac Newton. Sabemos también que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y que las estrellas lo usan como combustible para brillar por millones de años, ¿por qué no sabemos nada de su descubridor?

O más bien descubridora: con ustedes Cecilia Payne.

Un inicio díficil para una brillante astronomia en potencia

La madre de Cecilia Payne se negó a gastar dinero en su educación universitaria, como muchas mujeres de la época escucho decir que el lugar de la mujer esta reservado a la cocina y las labores domesticas, encontrar un esposo, etc.

¿Escuchó esas voces nuestra heroina? No, a pesar de la oposición de su madre, Cecilia consiguió una beca para estudiar en la prestigiosa universidad de Cambridge en donde curso estudios en botánica, física y química y astronomía.

Sobra decir que Ms. Payne destacó en todas, aunque fue la astronomia quien consumia más horas. Y a pesar de su extraordinario desempeño la Universidad de Cambridge se negó a concederle un título y validar sus estudios por protocolos de la época.

¿Eso detuvo a Mrs. Payne? Tampoco. Motivada por el rechazo de la academia inglesa, Cecilia se mudó a Estados Unidos donde consiguió ingresar en el programa de Astronomia (la segunda mujer en conseguirlo).

1925: el año en que Payne cambió para siempre nuestra idea del cosmos

En 1925, Cecilia presentó su tesis doctoral: Stellar Atmospheres: a contribution to the observational study of high temperature in the reversing layes of the stars, un trabjo que cambiaría para siempre nuestra percepción del universo y según los astrónomos Otto Struve y Velta Zeberg, “la mejor tesis de astronomía de la Historia”.

Aquel trabajo no sólo convirtió a Mrs. Payne en la primera mujer Doctora de Harvard, sino que significó una auténtica revolución dentro de la astronomía.

En ella, Cecilia determinó temperaturas estelares y concentraciones químicas de las estrellas utilizando la ecuación de ioniación del físico indio Megnad Saha y demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo.

Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con aquella conclusión. Y aquí viene uno de esos capítulos negros de la historia de la ciencia.

Un colega suyo, un tal Henry Norris Russell se opuso radicalmente a las conclusiones de Payne y la obligó a que quitará esa conclusión de su tesis. Cecilia se negó pero por la presión y temor a ser rechazada de la academia agrego una nota donde decía que su conclusión tal vez no era cierta.

Años después, Norris Russell cambió de idea y en un acto de mínima decencia publicó un artíuclo reconociendo el descubrimiento de Cecilia.

Carrera Académica

1927 a 1938 no tuvo puesto oficial, sólo un bajo salario

1938 cuando por fin consiguió el título de “astrónoma”, posteriormente pasó a ser “Phillips Astronomer”.

En 1943 fue elegida miembro del American Academy of Arts and Sciences

En 1956 pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard.

Primera directora de departamento

Se retiró en la enseñanza en 1966, se fue a trabajar al Smithsonian Astrophysical Observatory.

Ganadora del Henry Norris Russell Prize de la American Astronomical Society

El Asteroide 2039 nombrado Payne-Gaposchkin en su honor

Cecilia Payne es increíble y todo el mundo debería conocerla.

Además de una gran astrónoma, fue una gran luchadora contra de la discriminación hacia las mujeres. Se convirtió en la llave del cambio de la Harvard University y una inspiración para miles de grandes mujeres científicas.

DATOS PERSONALES: