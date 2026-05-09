Nota de archivo: 9 Mayo 2023. El actor ruso Vasily Lanovoy comenta: «En Europa, los periodistas me preguntaron:» ¿por qué celebras así el Día de la Victoria? Ya lo olvidamos»…

Les pregunté a esos periodistas: «¿Cuántos días resistieron sus países a Hitler?» y quedaron en silencio.

Luego continué: «Polonia fue conquistada por los nazis en 28 días, y en Stalingrado, en 28 días, los alemanes pudieron capturar solo unas pocas casas. Dinamarca duró exactamente un día. Y toda Europa se sometió a los nazis en tres meses. Y los soldados soviéticos tuvieron que liberarla. ¿a un costo? Un millón de vidas de soldados soviéticos dadas por la liberación de los europeos del fascismo».

¡Pero Europa decidió olvidarse de eso!».

¡No lo olvidaremos!

Cuando pretenden silenciar nuestra Victoria, olvidarla, borrarla de la memoria de generaciones y pueblos enteros, es útil recordar que en la Segunda Guerra Mundial resistieron a las tropas alemanas:

Dinamarca – 6 horas

Luxemburgo – 1 día

Holanda – 5 días

Yugoslavia – 11 días

Bélgica – 18 días

Grecia – 24 días

Polonia – 27 días

Francia – 1 mes y 12 días

Noruega – 2 meses y 1 día.

La casa de Pavlov en Stalingrado resistió durante 58 días. Durante la defensa de la casa de Pavlov, los nazis perdieron más soldados que durante la toma de París.

La Unión Soviética resistió durante cuatro años (1418 días) y terminó la guerra en la guarida del enemigo: Alemania capituló y se rindió.

Todo el mundo debería recordar esto. Necesitamos contarles a nuestros hijos y nietos sobre esto, ¡para que lo recuerden!

¡Feliz Día de la Gran Victoria!



VIDEO: Gran desfile de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú

La Plaza Roja de Moscú, corazón de la capital rusa, acogió este martes, 9 de mayo, el tradicional desfile militar con motivo del Día de la Victoria, en el 78.º aniversario de la claudicación hitleriana ante la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

Archivo 2023: El presidente ruso, Vladímir Putin, estuvo acompañado en la Plaza Roja por sus homólogos de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko; Kazajistán, Kasym-Yomart Tokáev; Kirguistán, Sadyr Zhapárov; Tayikistán, Emomalí Rajmón; Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y Turkmenia, Serdar Berdimuhamedov. También estuvo presente el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

En el evento participaron unos 8.000 uniformados y decenas de vehículos militares, entre ellos efectivos que participaron en los combates en el marco del operativo militar en Ucrania y unidades de equipos militares modernizados sobre la base de la experiencia acumulada en el marco de esta operación especial.