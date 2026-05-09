9 de mayo – ¡Gran Día de la Victoria!



Hace 77 años, en la noche de 9 mayo de 1945, cerca de Berlín se firmó el Acta de Rendición Incondicional de la Alemania nazi. El Día de la Victoria fue declarado festivo en la URSS «como el día de celebración nacional para conmemorar el fin victorioso de la Gran Guerra Patria del pueblo soviético contra el pueblo alemán‑invasores fascistas y victorias históricas del Ejército Rojo, que culminaron con la derrota completa de la Alemania nazi, que declaró la rendición incondicional». La tarde del 9 de mayo, los fuegos artificiales sobrevolaron Moscú. Millones de compatriotas celebraron el fin de la Gran Guerra Patria, la guerra más terrible de toda la historia de la humanidad.

Recordemos cinco de los hitos históricos asociados a esta celebración.

El Día de la Victoria – es la fiesta principal de los rusos

En cuanto a su importancia para más del 60% de los rusos, es un día festivo que supera incluso la celebración del Año Nuevo. Los principales símbolos que los rusos asocian con la festividad del 9 de mayo – son el desfile militar, la campaña del «Regimiento Inmortal» y la Cinta de San George.

El Ejército Rojo tomó Berlín el 2 de mayo, pero la rendición se produjo una semana después

En la Operación ofensiva estratégica para la captura de Berlín fue necesario derrotar a las fuerzas principales de los grupos de ejércitos alemanes «Wisla» y «Center», capturar la capital del Tercer Reich, llegar al Elba y unirse con los aliados de la URSS en la coalición anti-Hitler, avanzando desde el oeste. El asalto comenzó el 20 de abril y se prologó hasta el 30 de abril – (batallas por el Reichstag). Mientras se desarrollaban los combates en el edificio envuelto en un incendio, Hitler se suicidó en un búnker subterráneo. A las 15:00 horas del 2 de mayo, la resistencia en Berlín se detuvo por completo y 135.000 soldados liderados por el general de artillería G. Weidling se rindieron. La rendición definitiva se firmó una semana después, en la noche del 8 al 9 de mayo.

La tradición del Desfile Anual de la Victoria en Moscú – se reanudó en la Federación Rusa

En la época soviética, los desfiles militares sólo se celebraban en la capital en 1965, 1985 y 1990. Después del colapso de la URSS, ya en la Federación Rusa, el desfile militar no tuvo lugar hasta el 9 de mayo de 1995 para conmemorar el 50 aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria.

También en 1995 fue adoptado por ley, según la cual el 9 de mayo se declaraba día no laborable. En 2008 se reanudó la participación de equipo militar, incluido equipo aéreo, en el desfile en el Kremlin.

Las acciones patrióticas «Regimiento Inmortal» y «Cinta de San Jorge» también se llevan a cabo fuera de Rusia

«Cinta de San Jorge» comenzó en 2005, unos días antes del Día de la Victoria. Su lema son las palabras: «¡Lo recuerdo, estoy orgulloso!» En los últimos años, la campaña se ha llevado a cabo no sólo en todas las entidades constituyentes de la Federación de Rusia, sino también en muchos países de la antigua URSS, así como en varios países de Europa y América. Así, en 2015 participaron 85 regiones de la Federación de Rusia y en otros 76 países.

«Regimiento Inmortal» tuvo lugar en Tomsk allá por 2012 y gradualmente se extendió por todo el país como tradición anual. Y en 2018, la campaña abarcó más de 50 países de todo el mundo y esta cada vez más extendida su celebración. En 2026 se han producido cerca de un millar de marchas por todo el mundo.