Un efecto parecido se observó sustituyendo la mayonesa o la margarina por aceite de oliva, según un reciente estudio que analizó a más de 90.000 individuos adultos durante 28 años.

Media cucharada de aceite de oliva al día puede reducir la probabilidad de morir por demencia, según un reciente estudio de científicos de la Universidad de Harvard publicado en JAMA Network Open.

Más de 92.000 adultos observados durante 28 años, de 1990 a 2018, que consumieron al menos 7 gramos (poco más de media cucharada) de aceite de oliva al día demostraron un riesgo 28 % menor de muerte relacionada con la demencia, en comparación con aquellos que nunca o rara vez consumían ese producto.

El mismo efecto se observó sustituyendo la mayonesa o la margarina por aceite de oliva.

Un análisis de sustitución reveló que reemplazar 5 gramos al día de margarina o mayonesa con una cantidad equivalente de aceite de oliva se asoció con un 8-14 % menor riesgo de mortalidad por demencia.

El estudio destaca que las sustituciones con otros aceites vegetales o con mantequilla no aportaron resultados significativos.