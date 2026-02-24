El próximo lunes comenzará la vacunación antiaftosa y también contra la brucelosis bovina en la mayor parte del país.

San Juan es una de las provincias donde la inoculación comenzará entre el 2 y el 9 de marzo, junto con Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, La Pampa y San Luis.

Antes se iniciaron solo algunos planes de provincias situadas en el norte del país, como Jujuy, Catamarca y Tucumán, que realizaron el primer ciclo de vacunación en enero, mientras que otras regiones diferenciadas de Salta y La Rioja iniciarán sus campañas en abril.

VACUNAS ANTIAFTOSA GRATIS

En este marco, desde San Juan dieron a conocer una importante noticia para sus productores ganaderos.

“El Gobierno provincial garantiza la provisión total de vacunas para proteger la sanidad animal y fortalecer la competitividad del sector ganadero local”, expresó en un comunicado.

La iniciativa, enmarcada en la Ley Provincial 1032-J, será ejecutada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario en conjunto con otros organismos sanitarios.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria destacó que la medida respalda directamente a los productores, previene enfermedades de alto impacto económico y consolida el estatus sanitario de la provincia.

Vale aclarar que el rodeo bovino en San Juan es bajo: según datos oficiales, se ubica entre 35.000 y 40.000 animales, el 0,1% del total nacional.

De todos modos, no deja de ser un importante alivio para los productores, más en una zona que no es típicamente ganadera.

El Gobierno indicó que, para más información, los productores pueden comunicarse con la Dirección de Desarrollo Agropecuario al 4307373.

“La campaña reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo sostenible del sector agropecuario y la protección del patrimonio sanitario de San Juan”, añadió.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR