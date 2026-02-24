Está abierta la inscripción para la práctica de hockey en el equipo de la Municipalidad



Los interesados deben acercarse los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 h, en el predio ubicado en Remondino y Mártire, de barrio Morando. Es para integrar las categorías Primera, Reserva, Sub 19, Sub 16, Sub 13 y Escuelita, que participarán de la Liga del Este. La actividad es gratuita.

La Municipalidad de San Lorenzo informó que se encuentra abierta la inscripción para formar parte del equipo de hockey municipal, una propuesta deportiva gratuita que convoca a jugadoras de distintas categorías. Los entrenamientos se desarrollarán en el Estadio Municipal de Hockey, ubicado en Remondino y Mártire, en barrio Morando.

La pretemporada comenzará el 23 de febrero a las 19.30 h para las categorías Primera División, Reserva y Sub 19, mientras que el 2 de marzo a las 18 será el turno de Sub 16, Sub 13 y Escuelita.

La institución, que competirá los sábados en la Liga del Este, ofrece actividad sin costo mensual, con el objetivo de promover el deporte y la participación de niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

Las inscripciones se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 h, en la cancha de hockey municipal. Para completar el trámite se debe presentar autorización y ficha de inscripción completa, copia del DNI y certificado médico con informe que indique aptitud para deporte competitivo.

Desde el área invitan a todas las interesadas a sumarse y prepararse para volver a la cancha en una nueva temporada de formación y competencia deportiva.