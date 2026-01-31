PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

El libro “Quién soy, hacia dónde voy”, se presenta como una hoja de ruta para quien desee comprender los mecanismos de su propia conciencia desde la perspectiva de la Psicología del Nuevo Humanismo desarrollado por Silo.

La obra estructura su recorrido en tres grandes bloques temáticos que se entrelazan: primero, una descripción más técnica de la “maquinaria de la conciencia” explicando cómo funcionan las imágenes mentales, la memoria y la atención, y cómo estos mecanismos traducen los impulsos internos y externos.

Un segundo bloque aterriza estos conceptos en la vida cotidiana, ofreciendo herramientas para gestionar las relaciones, comprender el fracaso, manejar las tensiones o «climas» emocionales y aplicar los Principios de Acción Válida para lograr un comportamiento unitivo.

Finalmente, el texto profundiza en la dimensión existencial, abordando prácticas de conexión con el mundo interno como el agradecimiento, el pedido, la configuración de un guía interno y la reconciliación, preparando a la mente incluso para afrontar una reflexión sobre el tema de la trascendencia.

Lo que distingue a esta obra de otras es su enfoque fenomenológico y experiencial, alejado del tratamiento clínico de las patologías mentales. No busca etiquetar ni diagnosticar, sino describir «registros» internos que cualquier persona puede verificar en sí misma. Su gran aporte reside en tratar al ser humano, no como una isla, sino como una estructura conciencia-mundo indivisible, donde lo interno y lo social se entrelazan en un tejido único en cada individuo.

A través de un estilo cálido, el autor nos recuerda que la intención final de todo este autoconocimiento no es una simple relajación pasajera, sino la búsqueda de la superación definitiva del sufrimiento mental —diferenciándolo del dolor físico— para alcanzar un estado de “felicidad real”, entendida ésta como un estado de coherencia profunda entre lo que se piensa, se siente y se hace, que proporciona registros de unidad interna y equilibrio energético.

Para aquellos interesados en explorar estas herramientas y utilizarlas en la vida diaria, se ha facilitado el acceso al material por dos vías. El libro en papel está disponible para su compra en formato físico a través de Amazon ( amazon.es ), pero también se mantiene fiel a su espíritu abierto y público, ofreciéndose de manera gratuita en la web meditabarcelona.org , tanto en PDF como en formato EPUB, buscando así convertirse en un aporte para que el conocimiento llegue a todos sin barreras.

Además, la propuesta trasciende la lectura pasiva; quien desee profundizar y pasar de la teoría a la experiencia, puede solicitar participar en prácticas conjuntas y encuentros por videoconferencia contactando a través del correo electrónico facilitado por el autor, generando así un espacio vivo de intercambio y aprendizaje activo. Escribir a: encuentros@jordij.es

