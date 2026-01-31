Llegó la habilitación de Juan Ignacio Ramírez y el goleador estará a disposición de Favio Orsi y Sergio Gómez para el partido de Newell’s Old Boys ante Boca en la Bombonera.

De esta forma, el delantero tendrá su segundo ciclo con la camiseta rojinegra tras su paso por Everton (Chile) y Sport Recife (Brasil).

En la Lepra, el “Colo” disputó 42 partidos y anotó 11 goles, teniendo su mejor rendimiento a inicios de 2024, cuando arribó al Parque Independencia desde Nacional (Uruguay).

Con la incorporación del uruguayo, la dupla tendrá otra alternativa en ataque, donde ya pelean por un puesto Michael Hoyos y Matías Cóccaro. ​ ROSARIOPLUS