Cada 31 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1813 ASAMBLEA AÑO XVIII Inaugura en Buenos Aires las sesiones entre las que se declararon la soberanía del pueblo argentino y la composición del himno nacional argentino.

1908 NACE ATAHUALPA YUPANQUI El músico más importante de la historia del folclore argentino. Fue condecorado en Francia como Caballero de la Orden de las Artes y Letras.

1943 BATALLA STALINGRADO Las tropas nazis alemanas se rinden ante el Ejército Rojo de la URSS en territorio ruso. Este fue el enfrentamiento armado más sangriento de la historia.

1956 NACE JOHNNY ROTTEN en Londres, Inglaterra. Músico y cantante de la banda Sex Pistols, iniciadora del movimiento punk en el Reino Unido.

1959 NACE SANTOS LACIAR en la provincia de Córdoba. Uno de los mejores boxeadores argentinos. Tricampeón mundial de la categoría Mosca y ganador de tres premios Olimpia de Oro.

1961 EL CHIMPANCE HAM Es enviado por la NASA al espacio. El vuelo duró casi 18 minutos y al aterrizar en el Océano Atlántico se lo encontró sano y salvo en la zona de La Florida, Estados Unidos.

1963 NACE FERNANDO PEÑA en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Actor y conductor de radio. Dueño de un humor irónico y ácido, autor de personajes como “Milagros López”, “La Mega” y “Palito”.

1981 NACE JUSTIN TIMBERLAKE en Tenessee, Estados Unidos. Cantante, compositor y actor ganador de 10 premios Grammy, 10 Billboard Music y 4 Emmy, entre otros.

1990 INVASIÓN A PANAMÁ Culmina la ocupación militar por parte de Estados Unidos que dejó una gran cantidad de muertos y desaparecidos.

2008 FALLECE EL CHANGO NIETO Cantautor, bombista y uno de los artistas más destacados de la música folclórica argentina.

2010 FALLECE TOMAS ELOY MARTINEZ Periodista y uno de los más importantes escritores de nuestro país, autor de obras como “Santa Evita”, “La novela de Perón”, entre otras.

2015 BOCA 5 RIVER 0 Es la mayor goleada que se dio, hasta el momento, en el superclásico del fútbol argentino. El partido se desarrolló en la provincia de Mendoza.

2020 INICIO DEL BREXIT El Reino Unido se convierte en el primer país que abandona el bloque comunitario de la Unión Europea.

2024 DÍA INTERNACIONAL DEL MAGO Con el objetivo de reivindicar la profesión de estos artistas que con su talento ofrecen entretenidos momentos de fantasía a grandes y chicos.

Efemérides del 31 de enero.

TELAM