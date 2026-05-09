Cada 10 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1932 – RODOLFO ZAPATA. Nace en Buenos Aires el actor, cantante y humorista Rodolfo Zapata, quien se destacó por sus canciones de folclore con doble sentido cómico. Editó más de 40 discos.

1933 – GUERRA DEL CHACO. Paraguay le declara la guerra a Bolivia por la posesión de territorios disputados en el Chaco Boreal, en la zona central de Sudamérica. La guerra duró tres años y dejó unos 90.000 muertos en ambos bandos, que además sufrieron un gran daño económico.

1944 – DECLARACIÓN DE LA OIT. Durante una asamblea en la ciudad estadounidense de Filadelfia, la Organización Internacional del Trabajo declara que el trabajo “no es una mercancía”. Advierte además que “todo ser humano debe perseguir su bienestar” bajo leyes laborales que respeten sus derechos.

1957 – NACE SID VICIOUS. Nace en Londres el músico y bajista británico Sid Vicius (Simon John Ritchie), una de las figuras más importantes de la primera ola del punk de la década de 1970. Fue bajista y corista de la banda de punk rock Sex Pistols entre 1977 y 1978.

1960 – NACE BONO. Nace en Dublín el cantante irlandés Bono (Paul David Hewson), vocalista del grupo de rock U2, con el que grabó más de 15 discos. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006 por su activismo contra la violencia y su lucha contra la pobreza en África.

1964 – COLÓN VS PELÉ. Colón de Santa Fe le corta un invicto de 43 partidos al Santos de Brasil comandado por el astro brasileño Pelé al ganarle por 2-1 en un amistoso disputado en el estadio Brigadier Estanislao López del club “sabalero”. El estadio es popularmente llamado “el cementerio de los elefantes”.

1979 – LA NONA. Se estrena en Buenos Aires la película “La nona”, dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Pepe Soriano acompañado por Juan Carlos Altavista, Eva Franco, Guillermo Battaglia y Nya Quesada. Olivera y el dramaturgo Roberto Cossa son los guionistas de este filme del género tragicómico.

1987 – DIEGO MARADONA. El Napoli comandado por el astro argentino Diego Maradona gana su primer “scudetto” en la Liga de Primera División de Italia, al empatar como local 1-1 con Fiorentina. Con la camiseta número 10, Maradona convirtió 115 goles a lo largo de su carrera en el club napolitano, cuyo estadio lleva el nombre del astro argentino.

1990 – TIERRA DEL FUEGO. El presidente Carlos Menem firma el decreto 905/90, por el que se establecieron los límites de la nueva provincia de Tierra del Fuego, que incluye a las islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur.

1994 – NELSON MANDELA. En la ciudad de Pretoria jura como presidente de Sudáfrica el activista contra el racismo y dirigente pacifista Nelson Mandela, quien llama a acabar definitivamente con la desigualdad racial que rigió en el país con la política del “apartheid” que violó los derechos de la mayoritaria población negra.

2023 – DÍA DEL LUPUS. Se celebra el Día Mundial del Lupus con el fin de crear conciencia sobre la existencia de esa grave enfermedad crónica que afecta al sistema inmunitario. La fecha también apunta a destacar la importancia de brindar una mejor calidad de vida a quienes padecen esa enfermedad.

FUENTE: NUEVAREGION.COM + TELAM