El streamer santafesino Spreen, famoso por jugar algunos minutos en la primera de Deportivo Riestra, se convirtió este martes en el primer argentino en completar el álbum de figuritas del Mundial 2026.

Según trascendió, el influencer compró unas 14.000 figuritas (con un valor total de 30 millones de pesos), para conseguir al menos una de cada una de las 980 figuritas que componen el álbum del Mundial 2026. Vale recordar que el producto todavía no está a la venta en Argentina (sale el 30 de abril), pero si en Uruguay y otros países de la región.

“Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas. Y no solo eso: quizás soy el primero de Argentina y en el mundo en lograr eso”, anunció al inicio de la transmisión, ante una audiencia que siguió cada paso del reto.

Uno de los puntos más altos de la transmisión fue cuando finalmente apareció la figurita de Lionel Messi, considerada una de las más codiciadas de la colección.

Según detalló, tuvieron que abrir cerca de 500 paquetes para encontrarla. La reacción no tardó en viralizarse: “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi”, celebró con euforia frente a la cámara.

Para obtener las 980 figus que tiene el álbum, necesitó 17 horas y 800 sobres (7 figuritas en cada uno), lo que equivale a 1.600.000 pesos, si cada paquete cuesta dos mil pesos. ​ ROSARIOPLUS