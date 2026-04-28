El otoño dejó de ser una promesa tibia y empezó a mostrar los dientes. Las mañanas en Rosario ya obligan a buscar abrigo y las noches invitan a quedarse adentro. En ese cambio de clima, la cocina vuelve a ocupar un lugar central: no solo como refugio, sino como ritual. Vapores que empañan los vidrios, ollas que burbujean lento y recetas que pasan de mano en mano como pequeñas herencias.

Cuando el frío aprieta, hay platos que no fallan. No hace falta sofisticación ni ingredientes exóticos: alcanza con tiempo, algo de paciencia y ganas de cucharear algo caliente.

El primero en la lista es el clásico guiso de lentejas, ese plato rendidor que combina legumbres, verduras y algún corte de carne o chorizo. Espeso, sabroso y reconfortante, es casi una bandera del invierno argentino. Cada familia tiene su versión, pero todas coinciden en algo: mejora al día siguiente.

Otra opción infalible es la sopa crema de calabaza. Su textura suave y su sabor apenas dulzón la vuelven ideal para noches frías. Un chorrito de crema o un toque de queso rallado elevan un plato simple a otro nivel, sin perder su esencia casera.

Para quienes buscan algo más contundente, el estofado de carne con papas aparece como un abrazo en forma de comida. Cocción lenta, carne que se deshace y papas que absorben todo el sabor del caldo: un plato que pide pan al costado y sobremesa larga.

Y si de clásicos se trata, no puede faltar el arroz con leche caliente como cierre dulce. Con canela, limón o vainilla, es el tipo de postre que remite a la infancia y que, servido tibio, parece tener la capacidad de bajar un cambio al ritmo del día.

En tiempos de temperaturas que caen, la cocina se vuelve un territorio de resistencia cotidiana. No hace falta más que prender una hornalla y dejar que el calor haga lo suyo. Porque, al final, pocas cosas abrigan tanto como un plato humeante entre las manos.

📝 INGREDIENTES DE LAS RECETAS

🍲 Guiso de lentejas (para 4 personas)

* 400 g de lentejas

* 1 cebolla

* 1 zanahoria

* 1 papa

* 1 tomate o puré de tomate

* 150 g de panceta o chorizo (opcional)

* 1 diente de ajo

* Caldo (cantidad necesaria)

* Sal, pimienta, pimentón y laurel

🥣 Sopa crema de calabaza

* 1 kg de calabaza

* 1 cebolla

* 1 papa mediana

* 1 diente de ajo

* Caldo de verduras

* 100 ml de crema de leche (opcional)

* Sal, pimienta y nuez moscada

🍖 Estofado de carne con papas

* 500 g de carne para guiso

* 2 papas

* 1 zanahoria

* 1 cebolla

* 1 tomate o puré de tomate

* 1 diente de ajo

* Caldo o vino (opcional)

* Sal, pimienta, pimentón y orégano

🍚 Arroz con leche caliente

* 1 taza de arroz

* 1 litro de leche

* 100 g de azúcar

* Cáscara de limón o naranja

* 1 rama de canela

* Esencia de vainilla (opcional) ​ ROSARIOPLUS