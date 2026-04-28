​[[{«value»:»El primer capítulo fue el viernes pasado cuando la industria aceitera argentina dio a conocer, de manera privada entre asociados y otras entidades, una serie de alertas emitidas desde la Unión Europea por la presencia de harina de soja con trazas del gen HB4, no autorizado aún en el viejo continente.

El caso provocó enojo entre productores y dirigentes argentinos que desde hace tiempo vienen alertando sobre los riesgos de que se siembre esta variedad y se “mezcle” con otras sojas sí aprobadas en los mercados compradores.

No es un tema menor, habida cuenta que la harina de soja es el principal producto generador de dólares en nuestro país, y un eventual freno de embarques podría significar un perjuicio grave para la economía.

En este marco, rápidamente ya ha comenzado a tejerse una novela: esta denuncia involucró también a mercadería enviada por Brasil, y desde el país vecino no se quedaron quietos, al punto que el propio Gobierno intervino en el caso.

BRASIL VERSUS EUROPA

Puntualmente, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) emitió un despacho técnico en respuesta a la notificación RASFF 2026.0631 emitida por la UE, en la que que alega la detección de soja genéticamente modificada con el gen HB4 -desarrollado por Bioceres y que le confiere a la oleaginosa tolerancia a condiciones de sequía y salinidad- en un cargamento de harina de soja de origen brasileño.

Por este motivo, las autoridades brasileñas cuestionan la validez de estos resultados, señalando deficiencias metodológicas y la falta de estándares internacionales validados en la Unión Europea.

Como el caso también involucra a cargamentos argentinos, desde el ámbito privado local hicieron conocer este planteo de Brasil para fundamentar su posición sobre que Europa estaría incurriendo en un grave error.

A grandes rasgos, el planteo del MAPA es que los marcadores detectados son genéricos y podrían generar falsos positivos al estar presentes en otros productos autorizados.

El documento subraya además que Brasil emplea protocolos estrictos de trazabilidad y control en su limitada superficie de cultivo para esta variedad específica.

Por ello, el gobierno brasileño propone una serie de interrogantes técnicos dirigidos a la Unión Europea para auditar el rigor metodológico y la precisión del análisis genético realizado.

En esa línea, se solicita el acceso a los datos brutos del laboratorio para verificar si la identificación del evento biotecnológico fue realmente inequívoca.

LOS CUESTIONAMIENTOS, UNO A UNO

Un resumen del planteo de Brasil puede realizarse de la siguiente manera:

El argumento de los “falsos positivos”

El punto central de la defensa brasileña es que la detección genérica de elementos como la proteína PAT o el gene bar es técnicamente insuficiente para confirmar la presencia del evento HB4. Estos marcadores genéticos están presentes en múltiples eventos comerciales ya autorizados, por lo que su hallazgo sin un protocolo específico puede generar resultados falso-positivos o interpretaciones imprecisas.

Exigencia de la “Unión Inserto-Genoma”

Para Brasil, la única forma de confirmar inequívocamente un evento OGM es mediante el análisis de la junción específica entre el inserto y el genoma del huésped. En este sentido, el gobierno brasileño ha solicitado a las autoridades europeas (DG-SANTE) que aclaren si el reporte de “100% de coincidencia” incluye esta región crítica o si se limitó a secuencias comunes de patentes que no tienen poder discriminatorio suficiente.

Falta de Material de Referencia Certificado (CRM)

Un aspecto crítico subrayado por el Servicio de Monitoreo en Bioseguridad es que, actualmente, no existe material de referencia certificado (CRM) para la soja HB4 en territorio europeo. Esto suscita dudas sobre qué patrón de comparación utilizó el laboratorio europeo para calibrar sus ensayos y confirmar la identidad del evento, lo que pone en entredicho la validez legal de los resultados analíticos.

Dudas sobre el rigor del laboratorio

Brasil plantea una serie de 13 interrogantes técnicos que buscan auditar el procedimiento de la UE, incluyendo:

Límites de Detección (LOD): Se cuestiona la sensibilidad de los métodos utilizados para el gen bar.

Resultados “Sospechosos”: Se solicita el ciclo de amplificación (Ct) en el que se detectaron las secuencias, ya que detecciones tardías podrían ser amplificaciones inespecíficas.

Transparencia de Datos: Se exige el acceso a los datos brutos (raw data), como cromatogramas y curvas de amplificación, para descartar contaminación cruzada en el laboratorio.

Contexto de Producción en Brasil

Finalmente, el documento destaca que el cultivo de soja HB4 en Brasil para la zafra 2024/2025 se limitó a solo 5.000 hectáreas. Esta producción se realizó bajo un estricto protocolo de stewardship (gestión responsable), con mecanismos de rastreabilidad y controles específicos en toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la comercialización, lo que refuerza la postura oficial de que es improbable una contaminación no controlada

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