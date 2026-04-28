La vocera provincial, Virginia Coudannes, anticipó, este martes, que el Gobierno provincial tiene “más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones” sobre falsas amenazas en las escuelas de Santa Fe.

Según indicó la funcionaria, este lunes se registraron 15 llamados vinculados a amenazas en instituciones educativas, frente a los entre 70 y 80 diarios que se venían contabilizando. La baja se produjo luego del envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos.

“No es broma la amenaza, es un delito y el delito se paga”, afirmó Coudannes al referirse a la primera notificación enviada en el marco de una acción patrimonial y administrativa destinada a recuperar los gastos de los operativos.

La intimación fue dirigida en la ciudad de Santa Fe a los padres de una menor identificada como autora de una amenaza, por un monto de 6.024.944 pesos, que deberán abonar como responsables solidarios.

“Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades de la provincia”, añadió la funcionaria. En ese sentido, vinculó la caída en la cantidad de llamados a “políticas efectivas del Gobierno santafesino, que no solo implican el recupero del costo del operativo, sino también el proceso investigativo penal que se desarrolla en paralelo”. ​ ROSARIOPLUS