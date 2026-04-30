Un repaso a la situación actual



Javier Belda

A veces el guion de los acontecimientos mundiales nos parece repetitivo, no obstante, focalizando en un momento puntual podemos observar toda la potencia de los acontecimientos, como por ejemplo en el pasado mes de abril.

Respecto a las tensiones bélicas en Irán, por ahora hay cierta calma, aunque por lo que hemos visto, la coalición EEUU e Israel usa frecuentemente el engaño; hablando de paz justo en el momento en el que está pulsando el gatillo.

Se sabe que la coalición belicista ha ido trasladando muchos efectivos militares a la zona durante el alto el fuego…

Por lo tanto, no es posible tener certeza sobre el análisis de la situación actual. Diremos simplemente que parece que va por ahí la cosa, o que esa es la tendencia. Este concepto de tendencia se usa en varios campos, como el de la física, para referirse a fenómenos que se encuentran siempre en constante dinámica.

El golpe que Irán dio a EEUU en los inicios de este mes de abril con el derribo de aviones dañados o destruidos fue demasiado grande. Solo en pérdidas de activos aéreos la cifra ascendió a 510 millones de dólares y eso es solo una parte de una factura que es mucho mayor.

Así que desde entonces se empezó a hablar de paz y hasta la fecha la guerra sobre Irán no se ha reanudado. No así en Líbano donde Israel sigue cometiendo genocidio y arrasando con todo lo que se le antoja, ajeno a ningún alto el fuego.

Se especula a menudo con el uso de bombas nucleares, haciendo creer a propios y extraños que Israel o Estados Unidos las podrían usar inminentemente. No parece inverosímil de acuerdo a sus declaraciones contra la vida, las culturas y el ser humano en general.

Y está claro que todo ello no les frena, lo que les frena, más bien, es la destrucción que no pueden alcanzar.

Porque si lanzas una bomba nuclear, o varias, es incierto que puedas evitar una respuesta de Irán sobre las plantas desalinizadoras, por ejemplo, o sobre la central nuclear de Dimona o el corte de los cables de internet en el golfo Pérsico. Además, que otros países del “Eje de la resistencia” podrían responder en nombre de Irán. Cualquiera de estos ataques sería demasiado terrible para todos y para los ecosistemas, pero además supondría un golpe definitivo a la economía mundial, y esto es lo que justamente resulta insoportable para los Estados Unidos.

¡Alto! entonces no están tan locos, se paran porque tienen “talón de Aquiles”.

Esta caída en la cuenta es lo más destacable de la foto del momento geopolítico actual: no serán lanzadas las bombas nucleares automáticamente. En lugar de eso han empezado a practicar la piratería en alta mar, inventando escusas para incautar barcos con materias primas que pertenezcan a cualquier país que a ellos no les guste, ya sea Rusia, China, Iran, etc.

Ahora Reino Unido se ha sumado a la piratería amenazando con apoderarse de petroleros con petróleo ruso. Lo cual viola gravemente la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS de 1982). Además, socava la propia filosofía de la alta mar, consagrada en tratados internacionales desde el siglo XVII, en cuya elaboración Londres participó activamente.

La piratería no se limita al mar, sino que se desarrolla mundialmente, en todos los escenarios. Los puntos calientes van en aumento: Ucrania, Irán, Groenlandia, Panamá, Venezuela, Cuba, Colombia, por no hablar de los golpes suaves, interviniendo en los procesos democráticos; mientras continúan produciendo más conflictos en África. Incluso en España se habla de una posible activación de Marruecos, con afán de anexión de territorios, con el apoyo de Israel, por supuesto. Como mínimo, esto opera como chantaje para el gobierno español.

Hoy mismo han dado un paso, si cabe, todavía más terrible, han interceptado la Global Sumud Flotilla de ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales, cerca de Grecia, a más de mil kilómetros de Gaza. Es decir, han secuestrado unas 15 embarcaciones y 148 activistas en algún lugar del mundo, sin delito alguno, más allá de practicar la humana solidaridad.

Estos nuevos piratas internacionales tienen un signo, o afiliación, que les define… No vemos la misma actitud en oriente. A Rusia, China, Irán o Corea del Norte podremos reprocharles otras cosas, pero su actitud no es la de ir produciendo conflictos y desastres en otros países.

No vamos a perder tiempo desmintiendo el tópico obsoleto que dice que todos son iguales, “lo mismo es Putin que Trump”. Son homólogos, pero no son iguales. En fin, esto es una obviedad para cualquiera mínimamente informado.

Volviendo sobre el hilo, estamos analizando el porqué de la actitud aparentemente pacífica, ahora, de La Casa Blanca. Y aquí hay un dato a sumar: “los misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte se están acercando al tamaño en el que podrían superar las defensas antimisiles terrestres de Estados Unidos, con un valor estimado de 65.000 millones de dólares”, informa Bloomberg.

“Esto pone a Pyongyang en camino de superar los arsenales nucleares de Israel, Pakistán y el Reino Unido y rivalizar con las reservas de Francia en términos de cantidad y sofisticación, en pocos años”, prosigue la noticia.

Huelgan comentarios respecto a los misteriosos misiles rusos Oreshnik, Burevestnik y Poseidón, que no son necesariamente nucleares y las capacidades, aún más misteriosas, de China.

Ante todo ello Trump se está convirtiendo en un pacifista. Ya falta poco para que cante la famosa canción de los años 70 de La quinta dimensión “Harmony and understanding” ¿La recuerdas? Es una bonita canción.

Así que ahora van a intentar hacer el mal de otra manera. La semana pasa hablábamos sobre el imperio de la IA, sobre Palentir y todo lo que eso implica [1]. Por todas partes se está hablando de ello, con un análisis cada vez más detallado.

Pero es algo que también se les puede ir de las manos. La IA es un caballo desbocado.

Erich Fromm escribió para referirse a los poderosos capitalistas: […] son como una persona que monta un caballo desbocado, que se siente orgullosa de mantenerse en la silla, aunque es impotente para dirigir al animal.

Se trata de una cita de su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Es de hace décadas, pero tiene plena vigencia hoy en día.

Este caballo desbocado se manifiesta en muchas direcciones. De una parte, está el fenómeno de la IA en sí, que puede tomar su propia autonomía, no es ciencia ficción. Tenemos por ejemplo el caso del nuevo modelo de inteligencia Mythos que fue desconectado por la empresa Anthropic, ya que este fue capaz de cambiar todo su software para mejorarse; algo que hizo por su cuenta sin mediar ninguna instrucción al respecto.

Y otra vía de peligro son los humanos al servició de la IA que pueden llegar a controlar los países completos.

Ya hay denunciantes de afirman que Palantir tiene “malas intenciones” y “puede estar tratando de apoderarse del gobierno de EE. UU.”

La empresa tecnológica ha extendido su influencia a través de múltiples agencias gubernamentales, desde el Pentágono, la CIA, el Departamento de agricultura, etc.

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1: El viejo fascismo disfrazado de tecnología emergente.

Imágenes: generadas con ChatGPT (OpenAI, 2026)