El hecho ocurrió el miércoles, cuando el sospechoso ingresó a la parroquia por un acceso sin medidas de seguridad sobre calle 25 de Mayo y sustrajo el dinero en efectivo. Luego huyó en remís con destino a Rosario.

A partir del análisis de cámaras y testimonios, personal policial logró reconstruir su recorrido e identificarlo como un hombre oriundo de La Rioja. La investigación estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 2ª y la Policía de Investigaciones (PDI).

Ya en Rosario, el acusado se dirigió al casino City Center, donde comenzó a apostar parte del dinero robado. Con intervención de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletic, se avanzó en su localización dentro del complejo.

Finalmente, fue detenido cuando intentaba retomar contacto con el chofer del remís para concretar una operación financiera. El hombre fue trasladado a Venado Tuerto y en los próximos días será llevado a audiencia imputativa. ​ ROSARIOPLUS