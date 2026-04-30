Un trabajador resultó herido este jueves por la mañana en barrio Cristalería, en la zona noroeste de Rosario, luego de que una pesada viga de hierro cayera sobre su cuerpo mientras realizaba tareas en una obra en construcción.

El hecho ocurrió en Cullen y Ugarte, donde operarios montaban el techo de un galpón. Por causas que aún se investigan, una estructura metálica cedió y golpeó al hombre, quien sería el dueño de una empresa de montaje oriunda de Cañada de Gómez.

El trabajador sufrió la fractura de uno de sus brazos y un traumatismo de tórax. Fue asistido en el lugar por personal del Sies y posteriormente trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

En un primer momento, sus compañeros temieron que las lesiones fueran de mayor gravedad. Sin embargo, testigos indicaron que el hombre permaneció consciente durante todo el operativo de rescate y traslado.

“Se fue hablando con los médicos y moviendo los brazos”, relató uno de los presentes, quien también señaló que no está claro si el incidente fue provocado por una ráfaga de viento o una falla en la estructura. En el lugar trabajaron además agentes policiales tras el llamado al 911. ​ ROSARIOPLUS