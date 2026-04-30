GACETILLA DE PRENSA

Concordia, 28 de abril de 2026

La FHAYCS UADER ANTE la CRISIS PRESUPUESTARIA RECLAMA EDIFICIO PROPIO

En Concordia, el déficit edilicio amenaza con expulsar al 50% de la matrícula

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER atraviesa una situación edilicia y presupuestaria crítica. En su tercera sesión ordinaria, el Consejo Directivo dispuso por Res. Nº 0533/26 generar instancias de debate y visibilización en todas las sedes. En Concordia, la falta de aulas provocó que el 50% de la matrícula se viera amenazada en los primeros dos meses de cursada.

La sesión del Consejo Directivo comenzó con el informe del Decano, Lic. Daniel Richar, quien dio cuenta de las principales acciones de gestión durante abril, con la situación presupuestaria como tema central. Ante el desfinanciamiento y el déficit de infraestructura que afecta a toda la Facultad, el cuerpo aprobó la Resolución Nº 0533/26 que dispone generar instancias de debate, reflexión y visibilización en torno a la crisis que atraviesa la FHAYCS, y reiterando los reclamos al gobernador, apoyado por las distintas agrupaciones estudiantiles.

En este marco, se invitó a las cátedras a incorporar en el desarrollo de sus clases abordajes vinculados a la temática, sin afectar el normal dictado. Las acciones culminarán con una clase pública el 30 de abril en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. En la misma sesión, se aprobó el proyecto «Cuidarnos desde la experiencia colectiva en la FHAyCS», iniciativa orientada a fortalecer políticas integrales de cuidado institucional.

En Concordia se profundiza aún más la crisis

“La Sede Concordia tampoco es ajena a esta realidad y enfrenta las mismas dificultades que el resto de la Facultad, junto a otras propias. Crecemos en matrícula pero al no contar con capacidad edilicia suficiente, en los dos próximos meses nos exponemos a perder la mitad de nuestrxs estudiantes”, señaló el Coordinador Académico, Ignacio Monná

El Coordinador del Consejo Asesor de la Sede Concordia, Lic. Daniel Teira, informó:

«Para sostener el dictado de clases, con la ayuda y esfuerzo de las cátedras, se formaron grupos de 70/80 estudiantes de las Tecnicaturas Universitarias en Psicogerontología y en Acompañamiento Terapéutico. Dichos espacios, en realidad, no son aptos para el desarrollo de las clases en nivel superior, no permiten el funcionamiento acorde y esperado para una cátedra universitaria. Los equipos docentes funcionan desmembrados y esto afecta la trayectoria académica de lxs estudiantes, sin duda. Si bien es preciso destacar la solidaridad y acompañamiento de otras instituciones educativas que nos ayudan a encontrar soluciones a la coyuntura, es necesario explicar y aclarar que la educación en general no puede funcionar así, a base de mero voluntarismo de los actores. Esto va en desmedro de todos, no sólo de quienes pertenecemos a las FHaycs”, finalizó.

Acciones de emergencia

Ante este escenario, la Sede habilitó una comisión de Psicoanálisis de 20 a 22 hs desde el jueves 30/04, y los sábados se implementaron tutorías y espacios de acompañamiento a estudiantes en condición de libres, además de la readecuación de aulas virtuales que se usaron en la pandemia, para contener a estudiantes trabajadorxs.

En línea con lo expuesto anteriormente por los docentes Monná y Teira, la Responsable de la Sede Concordia, Bernardita Zalisñak comentó que: “Por otro lado, es preciso subrayar que también se empieza a sentir la situación que ostentan otras universidades. Esto redunda en docentes que renuncian ante sus ingresos devaluados y estudiantes que, al no poder ser contenidos por sus familias y con becas francamente insuficientes, deben salir a trabajar con el consecuente deterioro de su trayectoria en la Facultad o directamente el abandono. La defensa de la universidad pública hoy es sostener cada clase, aunando esfuerzos y sin recursos. Pero adherimos a lo resuelto por el Consejo Directivo: necesitamos respuestas presupuestarias y un plan de infraestructura urgente para toda la FHAYCS” concluyó.

Contacto de prensa:

Pamela Padilla

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