La genética bovina argentina no para de dar muestras de que es una de las mejores del mundo, ratificando una tradición de cría y desarrollo de animales que está a la vanguardia.

Tras lo que fue la consagración del toro argentino Brangus “Morocho” como el mejor a nivel mundial, que luego siguió también con la hembra Shorthorn “Blancanieves” también seleccionada como gran campeona global, ahora fue el turno de un macho de la raza Murray Grey.

Se trata de “Rama”, un ejemplar de cabaña La Trinidad Agropecuaria Pampeana SA, que fue seleccionado como el mejor del planeta en el certamen Champion of the World Competition, organizado por la página especializada Orb Breeder.

FELICITACIONES RURALES

Se trata de un toro que fue Gran Campeón en Palermo en 2023 y el año pasado, que avanzó como el más destacado de Sudamérica y finalmente lideró el podio global, superando a ejemplares de Estados Unidos e Inglaterra.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue la que advirtió sobre este logro y aprovechó a felicitar a La Trinidad Agropecuaria Pampeana SA, en manos actualmente de la familia Picco, que tiene establecimientos en Cañuelas, Bordenave y Darregueira, en el distrito de Puan, y que es socia de la SRA.

“Este logro, que distingue a un ejemplar nacido y criado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es motivo de profundo orgullo para toda la ganadería argentina y una nueva demostración del prestigio, la calidad genética y el compromiso productivo que caracterizan a nuestro país en los principales escenarios internacionales”, señaló la entidad, en un mensaje a través de las redes sociales.

Y agregó: “Celebramos este hito y alentamos a continuar fortaleciendo una actividad que es parte fundamental de nuestra identidad, nuestra economía y nuestro futuro. Reconocimientos como este reafirman el valor del trabajo sostenido de los productores, cabañeros y técnicos, y consolidan a la Argentina como referente mundial en genética bovina”.

La Sociedad Rural Argentina felicita a la cabaña La Trinidad Agropecuaria Pampeana S.A., socios de la entidad, a la familia Picco y a todo su equipo de trabajo por la consagración del toro Murray Grey “Rama” como Campeón del Mundo en el Champion of the World Competition. Este… pic.twitter.com/Yy0ZDIaVm1 — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) February 10, 2026

Con información de INFOCAMPO

