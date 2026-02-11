Barrio Belgrano: ocho dotaciones de bomberos apagaron un voraz incendio

Cinco dotaciones con bomberos voluntarios y tres de zapadores apagaron, este martes por la tarde, un voraz incendio de un galpón ubicado en calle Bolivia al 1100, en barrio Belgrano.

Según informaron, participaron del operativo más de 20 bomberos voluntarios de Rosario, en 5 unidades; 3 dotaciones de bomberos zapadores y una unidad cisterna de Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez.

El lugar donde se originó el fuego es un predio de insumos deportivos, que anteriormente fue un bazar. Por el incendio se cortó el tránsito por calle Bolivia, entre Mendoza y 3 de Febrero, muy cerca de Las Cuatro Plazas.

En tanto, el dueño del lugar debió ser atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y se encontraba fuera de peligro. ​ ROSARIOPLUS