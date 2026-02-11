Cada 11 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1650 – FALLECE RENÉ DESCARTES. A la edad de 53 años muere en Estocolmo el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Su declaración filosófica más conocida es «pienso, luego existo», que se encuentra en sus obras Discurso del método (1637) y Principios de la Filosofía (1644).

1915 – NACE PEPE IGLESIAS. Nace en Buenos Aires el actor, imitador y humorista José Ángel Iglesias Sánchez, conocido como Pepe Iglesias y apodado “El zorro”, quien trabajó en 23 películas en Argentina y España. Ganó un premio Konex.

1926 – NACE LESLIE NIELSEN. Nace en la ciudad canadiense de Regina el actor y comediante Leslie Nielsen, popularmente conocido por ser el protagonista de las películas de humor absurdo ¿Y dónde está el piloto? (1980) y La pistola desnuda (1988).

1942 – NACE GRACIELA DUFAU. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda la actriz Graciela Dufau, ganadora de un premio Konex en 1991. Trabajó en 22 películas, además de en exitosas obras de teatro y televisión.

1962 – NACE SHERYL CROW. Nace en la ciudad de Kennett (Misuri, EEUU) la cantante, compositora y actriz estadounidense Sheryl Crow, ganadora de nueve Premios Grammy. Vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo.

1968 – MADISON SQUARE GARDEN. Se inaugura en la ciudad estadounidense de Nueva York el Madison Square Garden, legendario estadio multiusos escenario de combates de boxeo y de recitales de las bandas musicales y artistas más importantes del mundo.

1983 – VAN HALEN EN ARGENTINA. La banda de hard rock Van Halen, liderada por Eddie Van Halen y David Lee Roth ofrece un recital en el estadio Obras de Buenos Aires, su primera actuación en la Argentina.



1990 – NELSON MANDELA LIBRE. El abogado y dirigente antirracista sudafricano Nelson Mandela recupera la libertad luego de pasar 27 años en prisión bajo el régimen de “apartheid” de segregación racial vigente en Sudáfrica. En 1994, Mandela se convirtió en el primer presidente sudafricano de raza negra elegido por voto universal.

2004 – ALBEIRO USURIAGA. El futbolista colombiano Albeiro “Palomo” Usuriaga, figura de Independiente de Avellaneda en los años ‘90, muere asesinado por sicarios a la salida de un bar en la ciudad de Cali (Valle del Cauca, Colombia). Con Independiente ganó cuatro títulos, entre ellos la Supercopa Sudamericana de 1994 y la Recopa Sudamericana de 1995.

2005 – CHIAPPE Y CORIA. Un equipo de paleontólogos argentinos encabezado por Luis

Chiappe y Rodolfo Coria hallan en la localidad neuquina de Auca Mahuida nidos de dinosaurio con huevos de entre 12 y 15 centímetros de diámetro que preservaron restos de embriones en su interior.

2012 – WHITNEY HOUSTON. A la edad de 48 años muere en la ciudad de Beverly Hills (California, EEUU) la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston a causa de una sobredosis de fármacos y alcohol. Es la artista femenina más galardonada de la historia, según el Libro Guinness de los récords. Ganó dos premios Emmy, seis Grammy y 30 Billboard Music Awards, entre otros, sobre un total de 411 galardones.

2024 – MUJER EN LA CIENCIA. Se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, instituido en 2015 por las Naciones Unidas con el fin de promover y lograr la igualdad de género en el campo científico.

TELAM