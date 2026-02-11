Starlink ya no está solo en la órbita baja. Una nueva constelación de 4.000 satélites apunta al negocio más sensible del internet espacial



El internet por satélite entra en una nueva fase. Con la aprobación de miles de satélites para una constelación enfocada en clientes gubernamentales y corporativos, el dominio casi absoluto de Starlink empieza a tener competencia real. No es una pelea por llevar conexión a hogares: es una carrera por controlar la infraestructura crítica del espacio.

Nota original en: GIZMODO