Los agentes bajo protesta esperan que el acuerdo, con la reincorporación a los efectivos que habían sido puestos en disponibilidad y las propuestas de mejoras, tengan una garantía firmada por el propio gobernador. Mientras tanto, siguen en conflicto.

Las manifestaciones de las fuerzas de seguridad y sus familiares continúan este miércoles con el reclamo por mejoras salariales y laborales frente a la Jefatura, en Ovidio Lagos al 5200.

Luego de la conferencia de prensa del ministro de Seguridad Pablo Cocociioni, con el anuncio de que levantaban las sanciones y prometía mejoras salariales, los debates se multiplicaban hacia dentro de la fuerza pero primaba el acuerdo sobre mantener los reclamos hasta que se verifiquen los anuncios. Y siguen apostados frente a la Jefatura, con gran cantidad de efectivos, patrulleros y motos.

