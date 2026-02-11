San Lorenzo fortalece su vínculo con el Conicet para el desarrollo de proyectos científicos y técnicos



La colaboración tendrá impacto en esferas como medio ambiente, investigación histórica, digitalización e inteligencia artificial, y también sobre el ámbito privado. Para avanzar en este sentido, el intendente Leonardo Raimundo recibió a autoridades del Centro Científico Tecnológico Rosario, dependiente del organismo.

Este martes por la mañana en la Sala de Prensa, el intendente Leonardo Raimundo recibió a autoridades del Conicet Rosario para avanzar en la aplicación local de diferentes servicios técnicos y científicos que presta la institución. Estuvieron presentes en el encuentro el director del Centro Científico Tecnológico Rosario, Dr. Guillermo Labadie; la responsable de la oficina de Vinculación Tecnológica, Lic. María Cecilia Gallardo; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; y el subsecretario de Desarrollo Local, Empleo, Producción y Turismo, Damián Perassi.

Sobre la base de un convenio marco de colaboración suscrito entre la Municipalidad y el organismo en 2023, se trabajará en la elaboración de acuerdos específicos para trabajar de forma conjunta en diversas áreas.

La vinculación tendrá impacto sobre esferas como medio ambiente, investigación histórica, digitalización e inteligencia artificial, y también sobre el ámbito privado, principalmente en los sectores de metalmecánica y química.

Para ello, y para el desarrollo de diferentes trabajos que solicite el municipio, el Conicet pondrá a disposición sus 11 institutos de investigación.