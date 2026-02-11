Por Claudia Aranda. Pressenza.com. Medio Ambiente



La Casa Blanca anuncia la revocación del hallazgo científico que durante más de quince años sustentó la regulación climática en Estados Unidos. La decisión desmantela el andamiaje legal de la política federal contra el calentamiento global y reabre un debate que parecía jurídicamente cerrado desde 2009.

La administración de Donald Trump ha confirmado que revocará el llamado “endangerment finding”, la determinación adoptada en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que estableció que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública y el bienestar humano. Esa conclusión científica permitió regular las emisiones de dióxido de carbono y otros gases bajo la Ley de Aire Limpio, convirtiéndose en la piedra angular de la política climática federal estadounidense.

La medida no es un ajuste técnico ni una corrección administrativa. Es un movimiento estructural que elimina la base legal que ha permitido durante más de una década imponer límites de emisiones a vehículos, centrales eléctricas y grandes instalaciones industriales. Su alcance es sistémico: al desaparecer el fundamento jurídico, desaparece la obligación regulatoria.

El origen del andamiaje

En 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Massachusetts v. EPA, determinó que los gases de efecto invernadero pueden considerarse contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio si representan un peligro para la salud pública. Dos años más tarde, la EPA concluyó que ese peligro existía. El llamado endangerment finding no fue un acto ideológico, sino el resultado de una revisión exhaustiva de literatura científica, informes de academias nacionales y evidencia acumulada sobre el calentamiento global antropogénico.

Desde entonces, toda regulación climática federal ha descansado sobre esa premisa: si los gases de efecto invernadero amenazan la salud y el bienestar, el Estado tiene autoridad para regularlos.

La revocación anunciada por la actual administración rompe esa lógica. No introduce una nueva evidencia científica que desmienta el consenso climático. Lo que hace es desplazar la autoridad regulatoria al cuestionar el propio diagnóstico institucional del riesgo.

Implicaciones científicas: la erosión institucional

El consenso científico internacional sobre el cambio climático no depende de un decreto estadounidense. Sin embargo, el reconocimiento formal del riesgo por parte de la principal autoridad ambiental del país más poderoso del mundo tenía un peso político y epistemológico considerable.

Revocar ese reconocimiento envía una señal institucional: el Estado federal deja de asumir oficialmente que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen una amenaza a la salud pública. En términos prácticos, esto no altera la física atmosférica, pero sí debilita el vínculo entre ciencia y política pública.

Cuando el aparato regulatorio se desentiende del consenso científico, no solo cambia la norma: se altera la arquitectura de producción y uso del conocimiento. Se reduce la capacidad institucional para monitorear emisiones, planificar mitigaciones y sostener evaluaciones nacionales del clima con respaldo normativo fuerte. La ciencia deja de ser el fundamento de la acción estatal y pasa a ser un insumo prescindible.

Sector automotriz: la desaceleración inducida

El sector automotor fue uno de los principales motores de la regulación climática federal. Los estándares de eficiencia y límites de emisiones obligaron a los fabricantes a invertir en electrificación, baterías y tecnologías híbridas.

Sin el endangerment finding, la EPA pierde la base legal para exigir límites de CO₂. La consecuencia inmediata es una reducción de la presión regulatoria federal sobre fabricantes. Esto puede traducirse en una desaceleración del ritmo de electrificación, mayor producción de motores de combustión interna y menor obligación de eficiencia.

No obstante, el mercado no es homogéneo. Estados como California mantienen sus propias normas, y muchos fabricantes operan globalmente bajo estándares europeos o asiáticos más estrictos. El resultado probable no es una vuelta masiva al pasado, sino una fragmentación regulatoria interna y una mayor incertidumbre estratégica.

La señal política, sin embargo, es clara: el gobierno federal deja de impulsar estructuralmente la transición energética en el transporte.

Carbón y generación eléctrica: el alivio normativo

En el sector eléctrico, el impacto es igualmente significativo. Las centrales a carbón han sido objeto de regulaciones orientadas a reducir emisiones de dióxido de carbono o a incentivar tecnologías de captura.

Al eliminar la base regulatoria climática, se reduce la capacidad federal para imponer límites de CO₂ a plantas termoeléctricas. Esto podría prolongar la vida útil de centrales existentes y disminuir la presión para adoptar tecnologías más limpias.

Sin embargo, el carbón enfrenta una realidad económica adversa. El gas natural, la energía solar y la eólica han reducido costos de forma sustancial. Aunque la desregulación elimina obstáculos legales, no modifica automáticamente las fuerzas de mercado. El resultado puede ser una supervivencia regulatoria del carbón, pero no necesariamente su resurgimiento económico pleno.

Salud pública y externalidades

El aumento o la prolongación de emisiones tiene implicaciones concretas. Más dióxido de carbono implica mayor contribución al calentamiento global. Pero en el caso del carbón, también implica mayores emisiones de contaminantes asociados como partículas finas, dióxido de azufre y mercurio.

Estos contaminantes tienen efectos directos en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La política climática no era solo una agenda ambiental abstracta: estaba vinculada a la reducción de riesgos sanitarios.

Al debilitar el marco regulatorio, el Estado renuncia a una herramienta preventiva frente a impactos acumulativos en salud pública.

Consecuencias legales: el nuevo frente judicial

Paradójicamente, la eliminación del endangerment finding puede abrir nuevas batallas judiciales. Mientras existía regulación federal de gases de efecto invernadero, ciertas demandas por daños climáticos podían ser desestimadas bajo el argumento de que el Congreso ya había delegado autoridad regulatoria a la EPA.

Sin ese marco, se reabre el debate sobre responsabilidad civil de grandes emisores. Estados, ciudades o comunidades podrían intentar acciones por daños bajo doctrinas estatales de responsabilidad o molestia pública.

Además, la propia revocación enfrentará litigios. La administración deberá justificar técnicamente por qué elimina un hallazgo basado en evidencia científica robusta. La disputa no será solo política, sino jurídico-administrativa.

Dimensión internacional: el vacío de liderazgo

Estados Unidos es uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero. Su retirada del Acuerdo de París y ahora el desmontaje de su política interna debilitan el marco multilateral.

Las negociaciones climáticas dependen de la acción coordinada de los mayores emisores. Cuando uno de ellos se retira de facto del compromiso estructural, la ambición colectiva se resiente. Otros países pueden moderar sus metas, y la credibilidad del sistema multilateral se erosiona.

Además, surgen tensiones comerciales. Regiones como la Unión Europea avanzan hacia mecanismos de ajuste fronterizo por carbono. Una política estadounidense abiertamente desregulada puede generar fricciones en mercados internacionales.

La tesis y su resolución

La pregunta central no es si el clima cambiará por una decisión administrativa. El sistema climático opera con independencia de decretos. La cuestión es qué ocurre cuando el poder político decide ignorar la evidencia acumulada y desmantelar deliberadamente el vínculo entre ciencia y regulación.

“Trump detiene políticas ambientales: El peligro de la ignorancia brutal en el poder” no es una consigna retórica, sino una descripción de un riesgo estructural. Cuando el Estado renuncia a reconocer oficialmente un peligro respaldado por décadas de investigación, no solo modifica normas técnicas: altera la relación entre conocimiento y autoridad.

El peligro no reside únicamente en más emisiones o en más carbón. Reside en la institucionalización de la negación. En la sustitución del diagnóstico científico por la conveniencia ideológica. En la volatilidad normativa que convierte políticas de largo plazo en instrumentos reversibles según la voluntad del gobernante de turno.

La historia juzgará esta decisión no por su efecto inmediato, sino por su señal: la idea de que la evidencia puede descartarse cuando incomoda. En materia climática, esa señal tiene consecuencias acumulativas. Y el clima, a diferencia de la política, no concede segundas oportunidades con facilidad.

Claudia Aranda

Nota original en: PRESSENZA.COM