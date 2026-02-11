El gobernador Maximiliano Pullaro anunció este miércoles una nueva escala salarial para los policías y agentes del Servicio Penitenciario, mientras en la puerta de Jefatura continuaba la ruidosa protesta que abarcó casi 3 días en reclamo de mejoras laborales y salariales.

El mandatario santafesino inició la conferencia de prensa reconociendo que el reclamo de los uniformados y sus familiares es “justo y genuino” y luego detalló las mejoras salariales, que describió como “un esfuerzo del gobierno provincial” que reconoce y cree en la policía que mejoró los índices de seguridad pública.

La nueva escala salarial

“Ningún policía de la provincia va a percibir un salario menor a $1.350.000, incluidos los administrativos y el personal del 911, que es lo que es la canasta básica que es lo que se nos pedía”, dijo Pullaro y añadió una serie de plus salariales según si realizan tareas operativas, de calle o en ciudades de alto riesgo. En esos casos, los salarios podrían acercarse a los $2.118.835.

Pullaro explicó que, actualmente, los sueldos van de 960.000 a 1.200.000 pesos, pero con la incorporación al salario de la garantía de canasta básica y el aumento de la tarjeta alimentaria, ningún policía que cumpla funciones operativas ganará menos de 1.438.835 pesos.

“Si ese policía realiza tareas operativas en ciudades como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé, tendrá un plus de 500.000 pesos, alcanzando los 1.938.835 pesos. Además, si conduce un vehículo policial, con el riesgo que eso implica, percibirá 2.188.835 pesos mensuales a partir de febrero, a cobrarse en marzo”, detalló.

En el caso de quienes integren unidades como el Comando Radioeléctrico, el Cuerpo Guardia de Infantería u otras secciones operativas con adicionales específicos, los salarios serán mayores. Si no conducen vehículos, podrán alcanzar los 2.084.000 pesos; y si lo hacen, llegarán a 2.334.535 pesos. Estos valores corresponden a personal que recién comienza y cumple esas funciones.