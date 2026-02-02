Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en los primeros minutos de este lunes en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, en un nuevo episodio de violencia que se suma a una serie de hechos ocurridos durante el fin de semana. La víctima fue identificada como Ezequiel Hernán Espinoza, quien falleció poco después de ingresar al Hospital Provincial.

El ataque ocurrió en inmediaciones de Ayacucho al 4000. Según fuentes policiales, el hecho fue advertido a través de una llamada al 911 que alertaba sobre un abuso de armas con una persona herida. Al arribar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico encontraron a vecinos reunidos alrededor de un Volkswagen Trend, dentro del cual se hallaba el joven baleado.

Ante la gravedad del cuadro, los familiares decidieron trasladarlo de urgencia por sus propios medios, acompañados por un móvil policial. Sin embargo, minutos después de su llegada al hospital se confirmó el fallecimiento. Hasta el momento, no se lograron establecer las circunstancias en las que Espinoza recibió el disparo.

El homicidio quedó a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Lesivas, mientras que la Policía de Investigaciones inició las tareas para esclarecer el hecho.

En paralelo, continúa internada la niña de seis años que fue baleada el sábado en otra balacera registrada también en barrio Tablada. La menor permanece en estado reservado pero estable, respira sin asistencia mecánica y evoluciona favorablemente tras la extracción del proyectil.

La nena había resultado herida durante un ataque armado ocurrido en la zona de Convención y 24 de Septiembre, en el extremo este de bulevar Seguí. Inicialmente fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde continúa bajo observación médica. De ese atentado, la madre de la niña recibió impactos de bala en sus piernas, pero sin mayor riesgo. ​ ROSARIOPLUS