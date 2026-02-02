Cada 2 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1536 – 1ª FUNDACIÓN DE BUENOS AIRES. El conquistador español Pedro de Mendoza funda el poblado de Espíritu Santo y el fuerte de Nuestra Señora del Buen Ayre sobre la ribera austral del río De la Plata, con el fin de controlar el acceso al Paraná y frenar el expansionismo de Portugal en la región.

1709 – ALEXANDER SELKIRK. El marino escocés Alexander Selkirk es rescatado por el buque mercante Duke luego de pasar cuatro años como náufrago en una isla desierta en la zona central del océano Pacífico.

1890 – FALLECE GUILLERMO RAWSON. A la edad de 68 años muere en París el médico y político Guillermo Rawson, impulsor de medidas de higiene sanitaria en la Argentina y fundador de la filial de la Cruz Roja en el país. Rawson fue ministro del Interior entre 1862 y 1868, durante el Gobierno de Bartolomé Mitre.

1914 – MAKING A LIVING. Se estrena en Estados Unidos la película de cine mudo Making a living (Haciendo por la vida), que quedó en la historia por tratarse del debut cinematográfico del célebre actor, humorista y cineasta británico Charles Chaplin.

1926 – NACE JULIO SOSA. Nace en la ciudad de Las Piedras (Canelones, Uruguay) el cantante uruguayo Julio María Sosa, una de las grandes figuras del tango. Por su potente voz y su porte gardeliano lo llamaban el «Varón del tango».

1944 – NACE OSCAR MALBERNAT. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata el exfutbolista y exentrenador Oscar “Cacho” Malbernat, marcador lateral izquierdo y uno de los símbolos del Estudiantes de La Plata ganador de tres Copa Libertadores de América y una Intercontinental dirigido por Osvaldo Zubeldía.

1970 – TRASPLANTE DE NERVIOS. Un equipo de cirujanos de la Clínica de Neurocirugía de la Universidad de Munich dirigido por Walter Jacobi realiza el primer trasplante de nervios humanos de la historia de la medicina.

1977 – NACE SHAKIRA. Nace en la ciudad colombiana de Barranquilla la cantante, bailarina y productora discográfica Shakira (Shakira Isabel Mebarak Ripoll), considerada como la «Reina del pop latino». Vendió más de 75 millones de discos. Es embajadora de la UNICEF.

1979 – FALLECE SID VICIOUS. A la edad de 21 años muere en la ciudad estadounidense de Nueva York, el músico británico Sid Vicious (Simon John Ritchie), bajista de la banda de punk rock Sex Pistols y una de las figuras más emblemáticas del punk. Sid Vicious falleció a causa de una sobredosis de heroína.

1987 – CLAVE DE SOL. El Canal 13 de Buenos Aires emite el primer capítulo de Clave de Sol, telenovela juvenil que marcó a toda una generación con un elenco con los actores Pablo Rago y Leonardo Sbaraglia. La tira se emitió hasta 1991.

2014 – FALLECE PHILIP HOFFMAN. Muere en la ciudad de Nueva York (EEUU), a la edad de 46 años, el actor estadounidense Philip Seymour Hoffman, ganador de numerosos premios, entre ellos el Óscar de 2005 por su interpretación del periodista y escritor Truman Capote en la película biográfica Capote.

2024 – DÍA DE LOS HUMEDALES. Se celebra el Día Mundial de los Humedales, instituido en 1997 por la Convención de Ramsar (Irán) con el fin de proteger a esos ecosistemas de gran diversidad biológica.

TELAM + NUEVAREGION.COM