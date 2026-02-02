PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Queridas amigas y amigos de los Parques de Estudio y Reflexión Hudson Valley y Red Bluff:

Desde el Parque de Estudio y Reflexión Gran Canaria les enviamos un saludo profundo, cargado de afecto, reconocimiento y coherencia, en este tiempo de grandes pruebas para la humanidad.

Vivimos momentos enormemente violentos y deshumanizantes, donde la vida —en todas sus formas— parece ser reducida, instrumentalizada o negada. Frente a este panorama, sentimos con claridad que nuestra respuesta no puede nacer del miedo ni de la reacción, sino de la Fuerza, la Sabiduría y la Bondad que hemos heredado de quienes nos precedieron y que hoy intentamos encarnar con actos verdaderos.

Desde este sentir común, queremos expresarles nuestra voluntad sincera de ponernos a disposición, desde la horizontalidad entre Parques, para lo que consideren necesario, oportuno o inspirador en este momento histórico. Hablamos aspirando al contacto con lo profundo, allí donde reconocemos lo sagrado de la vida que cobijamos en nuestro interior y que deseamos cuidar para la humanidad que nos continuará.

Sentimos que tal vez haya llegado el tiempo de emitir una nueva señal conjunta, nacida desde todos los Parques del mundo: una señal silenciosa y a la vez potente, que no imponga, que no confronte, pero que afirme con claridad una dirección. Una señal que recuerde al ser humano que:

Nada está por encima de la vida humana ni de la vida en su conjunto

Ninguna persona está por encima de otra

La noviolencia es una opción consciente y creadora

El futuro sigue abierto cuando actuamos con coherencia.

Nos inspira la posibilidad de un gesto compartido —un tiempo común de reflexión, un mensaje, un acto simultáneo, un espacio de silencio y palabra— que conecte a los Parques entre sí y, a través de ellos, a la conciencia humana más amplia, sin distinción alguna.

Desde Gran Canaria, como desde cada punto del mundo donde un Parque se alza como referencia interna y externa, afirmamos nuestra fe en el futuro y nuestra decisión de seguir humanizando la Tierra, aun en medio de la incertidumbre.

Recordamos, ahora más que nunca, ese fragmento de “Rama”, en “Jaque al Mesías”, que escribió Silo hace ya tanto tiempo: «…Es a partir de Estados Unidos (antes de que caiga) desde donde soplará nuestro mensaje… —y observando cierta incomodidad en el grupo agregó socarronamente:— Los que miran a ese pueblo con desprecio, conviene que recuerden el dicho de los gallegos: “Dios escribe derecho con líneas torcidas”». Y sentimos que, desde el caos, puede surgir la esperanza.

Así pues, quedamos abiertas y abiertos al diálogo, al intercambio y a la construcción conjunta, con la certeza de que cuando actuamos desde lo profundo, la vida encuentra su cauce.

Con afecto profundo, coherencia interna y dirección común que nos enlazan en la paz, la fuerza y la alegría.

Parque de Estudio y Reflexión Gran Canaria

Montaña del Palmital – Telde – Islas Canarias

parquedeestudioyreflexiongc@gmail.com / WhastApp: +34 641 857 162

https://parquegrancanaria.org/

David Meléndez Tormen

