El inventor John Tse diseñó y construyó un paraguas volador capaz de seguir de forma autónoma a una persona mientras camina. El dispositivo utiliza tecnología de drones para mantenerse suspendido en el aire y desplazarse sin necesidad de que el usuario lo sostenga manualmente, con el objetivo de protegerlo de la lluvia o del sol intenso.

El sistema funciona mediante la integración de pequeños propulsores, sensores de proximidad y un software de seguimiento que identifica la posición del usuario en tiempo real. Esta combinación permite que el paraguas flote a una distancia constante sobre la cabeza de la persona, ajustando su trayectoria de acuerdo con el ritmo y la dirección del movimiento del caminante.

A pesar del avance tecnológico que representa, el creador reconoce que el prototipo presenta limitaciones prácticas en su estado actual. El dispositivo es considerablemente más ruidoso y pesado que un paraguas convencional, además de requerir una configuración técnica más compleja para su funcionamiento. El propio Tse describe la experiencia como similar a tener un «pájaro robótico ligeramente caótico» volando sobre uno mismo.

El proyecto no busca actualmente reemplazar al equipamiento tradicional de lluvia en el mercado masivo, sino explorar las capacidades de la autonomía en objetos de uso cotidiano. La iniciativa se centra en investigar cómo los elementos comunes pueden integrar sistemas de movimiento propio para interactuar de nuevas formas con el entorno humano.

El desarrollo del paraguas drone se suma a una tendencia creciente de creadores y «makers» que aplican robótica y software de navegación a utensilios domésticos. El experimento de Tse propone un escenario donde la utilidad práctica y el componente recreativo se cruzan, ofreciendo una perspectiva sobre el futuro de los objetos autónomos y su integración en la vida diaria.

