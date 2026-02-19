El talento sanlorencino tendrá fuerte protagonismo en el festival “Un Canto a la Libertad”



Los espectáculos estelares estarán a cargo de Maggie Cullen, Demi Carabajal y Peteco Carabajal junto a Riendas Libres el viernes 20, OrellanaLucca y Los Majestuosos del Chamamé el sábado 21, y Juanjo Abregú y Ahyre el domingo 22.

La Municipalidad de San Lorenzo dio a conocer la grilla de artistas locales que formarán parte de la 27ª edición de “Un canto a la libertad”, el festival folclórico más importante de la región, que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Campo de la Gloria. La programación fue definida luego de una reunión que el intendente Leonardo Raimundo y el subsecretario de Cultura, Juan Ignacio Rodríguez, mantuvieron con los artistas este miércoles por la tarde en la biblioteca del Centro Cultural.

El encuentro volverá a reunir a figuras destacadas del folclore argentino en tres noches consecutivas que reafirmarán a San Lorenzo como un punto de referencia cultural a nivel regional y nacional.

El viernes, desde las 19.15 h, se presentarán Julio y Susana Vázquez, Hannah Cristal, Santiago Romero, Estudio de Arte Argentino, Silvina Vivas y Carlos Leguizamón. Luego se presentarán Demi Carabajal, Alma Natal, Trashumantes, Magui Cullen, Proyecto Tango y Dúo Ñapinda. El San Lorenzo Ballet dará paso al cierre estelar de Peteco Carabal junto a Riendas Libres.

El sábado, desde las 16.40 h, actuarán Mario Moreira, Nicolás Aguilar, Nueva Trova, Sin Fronteras, Dúo Cabral Leiva, Los Peñeros, Rocío Saldivia, Warmis, Las Voces de la Tierra, Dúo Leguizamón, Marcelo Palacios, Renacer, Iván Lipps, Ana Ibaldi, Bombos Sanmartinianos, Enjoy, Dúo Sin Destino, Aldo Saravia, Litoralmente, Cosechando Amigos, Tomy Vázquez, Damián Albetti y Jorge Taborda. Tras la presentación del San Lorenzo Ballet, subirán al escenario Los Majestuosos del Chamamé y, en el cierre, OrellanaLucca.

El domingo, desde las 16 h, se presentarán Mi Barrio Baila, Agustina Cerri, Familia Anriquez Malambo, Taller Danzas San Lorenzo, Confluencias Atemporales, Herencia Viva, Mario Gerez, Juli Chioli, Sentir de Mi Tierra, Stylo, La Veron e Impulsa. El San Lorenzo Ballet será la antesala los números principales, con las actuaciones de Juanjo Abregú y Ahyre, que tendrá a su cargo el cierre del festival.

