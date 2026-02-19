DeepMind cree que la IA “a nivel humano” podría llegar en menos de una década. Por qué el verdadero reto no es saber más, sino pensar de otra forma



El director de Google DeepMind sitúa la llegada de una IA con capacidades comparables a las humanas en un horizonte de pocos años. Más allá del calendario, su planteamiento apunta a un problema más profundo: las máquinas actuales saben mucho, pero todavía no producen ideas radicalmente nuevas como lo hace la ciencia humana.

Nota original en: GIZMODO