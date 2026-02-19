El expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido este jueves, justo el día en que cumplió 66 años, en el marco de una causa por presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, informó la Policía del Valle del Támesis.

La investigación apunta a supuestos intercambios de información estatal sensible con el financista estadounidense Jeffrey Epstein durante el período en que Andrés se desempeñó como enviado comercial del Reino Unido, entre 2001 y 2011. La fuerza policial precisó que, tras una evaluación inicial, decidió avanzar con una pesquisa formal.

El hermano menor de Carlos III había quedado en el centro de múltiples escándalos en los últimos años y, en 2024, el monarca resolvió retirarle los títulos reales. La confirmación de la detención llegó a través de un comunicado oficial que también indicó que el operativo se realizó en la jurisdicción donde se encuentra Royal Lodge, residencia que Andrés ocupó hasta hace poco.

El subjefe policial Oliver Wright explicó que la causa se abrió luego de analizar denuncias concretas y remarcó la necesidad de resguardar la imparcialidad del proceso. “Somos conscientes del enorme interés público y daremos información cuando sea apropiado”, señaló.

El caso vuelve a poner bajo la lupa los vínculos del expríncipe con Epstein. En un libro publicado de manera póstuma, Virginia Giuffre -una de las denunciantes del financista, fallecida el año pasado- sostuvo que Andrés abusó de ella en reiteradas ocasiones cuando era menor, tras ser entregada por el propio Epstein.

Días atrás, el primer ministro británico Keir Starmer había afirmado que Andrés debía colaborar con la Justicia y recordó que “nadie está por encima de la ley”. En la misma línea, distintas fuerzas policiales del Reino Unido confirmaron que analizan informes que lo vinculan al entramado del empresario estadounidense.

Una investigación de la BBC, publicada en diciembre, reveló que cerca de 90 vuelos asociados a Epstein partieron o aterrizaron en aeropuertos británicos, algunos con mujeres que luego denunciaron haber sido víctimas de abusos. ​ ROSARIOPLUS