La lamprea es un pez que ha sobrevivido 360 millones de años gracias a una estrategia sencilla: pegarse a su presa para succionar su sangre. Lockheed Martin ha tomado esa idea al pie de la letra para bautizar su nueva arma, y la analogía es bastante literal.

Lo nuevo de Lockheed se llama Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle (MMAUV). Se trata de un dron submarino de poco más de 7 metros de longitud, capaz de viajar acoplado a un barco o submarino aliado con un sistema similar al de la lamprea. Mientras está pegado al barco anfitrión, puede recargar sus baterías mediante su hidrogenerador incorporado.

Sigilo o ataque

El Lamprey MMAUV hace prácticamente de todo, aunque está pensado sobre todo para misiones encubiertas. Puede permanecer en el fondo marino, monitorizando al enemigo sin ser detectado gracias a que su perfil de firma acústica lo hace prácticamente invisible al sonar.

Cuando llega el momento de actuar, el Lamprey puede hacer casi de todo: despliega señuelos para confundir al adversario, está equipado con torpedos antisubmarinos y, si sube a la superficie, también puede lanzar drones aéreos.

Lo que hace al Lamprey especialmente llamativo es que concentra en un solo sistema capacidades que hasta ahora estaban repartidas en plataformas distintas: vigilancia, guerra antisubmarina, engaño, ataque y reconocimiento aéreo. Puede operar en enjambre coordinándose con otros sistemas no tripulados. Y puede hacerlo de forma autónoma, tomando decisiones sin intervención humana directa.

Submarinos autónomos

El Lamprey no será el primer vehículo submarino no tripulado de Estados Unidos. Hay antecedentes como el submarino Orca de Boeing, con la diferencia de que costó ocho años y 885 millones de dólares desarrollarlo, todo para que a día de hoy no esté claro si acabará convirtiéndose en un programa en la marina estadounidense.

El Lamprey ha sido financiado internamente, lo que según Paul Lemmo, vicepresidente de Lockheed, les ha permitido «iterar a la velocidad del rayo y entregar a la Marina un arma verdaderamente polivalente que detecta, interrumpe, engaña y ataca por sí sola». Además, presume de que su coste es significativamente más bajo que el de otras plataformas tripuladas.

Pero Estados Unidos no es la única potencia que está explorando los vehículos no tripulados. China lleva tiempo desarrollando su propia flota de drones submarinos y en el desfile militar de septiembre de 2025 presentó el AJX002, un vehículo submarino no tripulado de entre 18 y 20 metros capaz de operar de forma autónoma, colocar minas y enlazarse en red con otros sistemas de ataque.

Imagen | Lockheed

Lockheed ha creado un dron submarino que se adhiere a los barcos como una lamprea. Y cuando se suelta, lanza torpedos

Fuente: XATAKA.com