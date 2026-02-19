El impresionante renacer del girasol en Argentina no se detiene: por el contrario, sigue avanzando, al punto que el cultivo se prepara para hacer historia este año en nuestro país.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca publicó este jueves su informe mensual de estimaciones agrícolas, que incluye la primera proyección de cosecha de la oleaginosa.

Con una superficie sembrada que habría finalizado en 3,1 millones de hectáreas -100.000 más que las que se preveían hasta el mes pasado y la mayor área desde las 3,5 millones de 1999/00-, se calcula una cosecha nacional de 7,2 millones de toneladas.

Así, además de lograr un impresionante crecimiento del 34% frente a los 5,6 millones de toneladas del ciclo pasado, si se cumple esta cifra será la mayor producción girasolera de la historia argentina, superando los 7,1 millones de toneladas de 1998/99, que constituyen el récord vigente.

UN MAR DE GIRASOL EN ARGENTINA

Como se mencionó, el primer factor importante a tener en cuenta es la decisión de los técnicos de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de incorporar 100.000 hectáreas más al cálculo de siembra de girasol.

No es un dato menor, ya que refleja el empuje que viene mostrando el cultivo: en agosto pasado, al publicar su primera estimación de área girasolera, el Gobierno la había ubicado en 2,7 millones de hectáreas.

Es decir, que, desde aquella primera aproximación hasta ahora, la proyección se elevó un 15%.

La clave es la incorporación de más hectáreas en zonas como Chaco y en la delegación Avellaneda, en el norte de Santa Fe.

“La cosecha prosigue avanzando, alcanzándose a nivel nacional una superficie trillada del 38% sobre el total implantado, habiéndose finalizado las labores en la provincia de Chaco, oeste de Santiago del Estero (delegación Quimilí) y norte de Santa Fe (delegación Avellaneda). Los rendimientos obtenidos son de 26,5 qq/ha, 22 qq/ha y 16 qq/ha, respectivamente”, precisa el reporte.

Y agrega: “El menor valor obtenido responde a un conjunto de situaciones complejas en las cuales se combinan zonas con exceso hídrico y planchado de suelos, zonas don déficit hídrico y severo ataque de pájaros”.

No obstante, en las zonas restantes, y en donde se encuentra la mayor superficie el cultivo, presenta en la mayoría de los casos un estado general bueno, transitando en la mayoría de los planteos la etapa de llenado.

La producción de girasol a nivel país alcanzará 7.200.000 toneladas, un récord de las últimas 10 campañas, lo que responde al adecuado manejo agronómico de los productores y a las buenas condiciones climáticas. — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (@agriculturaar) February 19, 2026

Finalmente, en el aspecto sanitario no se han mencionado inconvenientes severos por presencia de plagas o enfermedades.

Agricultura – Infocampo