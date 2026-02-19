La Oficina de Empleo Municipal fomenta la formación en oficios de amplia salida laboral

Son capacitaciones específicas, destinada principalmente a jóvenes para aprender oficios. Gratuitos para el estudiante, solventados por el propio municipio.

Inscripción para cursos CECLA 2026

Del lunes 23 al 27 de febrero, en el horario de 18 a 21hs, se encontrará abierta la inscripción a los cursos de:

Gasista domiciliario

Soldador básico

Instalador de aire acondicionado

Montador electricista

Albañilería

Además: se abre la inscripción a los cursos municipales gratuitos de operador de planta cerealera y asistente de RR.HH.

Desde el próximo 23 al 27 e febrero en el horario de 8 a 12hs, en Belgrano y Bulevar América. La propuesta está dirigida a mayores de 18 años, residentes de la ciudad y que cuenten con título secundario.

El Centro de Formación Profesional de Puerto General San Martín responde a políticas provinciales y municipales en el marco del crecimiento productivo de la región. Brinda propuestas relacionadas a la metalmecánica, la electricidad, la soldadura, la construcción, y entrega certificación provincial.

El Centro de Capacitación Laboral para Adultos N°137 (CECLA N°137), es el predio municipal ubicado junto a la Oficina de Empleo, en calle Belgrano y Bulevar América. Cubre un espacio total de 450m2 cubiertos, compuestos por seis aulas de 50 metros cuadrados cada una, un Salón de Usos Múltiples de 80m2, con galería y terraza con barandas, office y baño, todo en planta alta.