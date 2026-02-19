Cada 20 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1813 – BATALLA DE SALTA. El Ejército del Norte, comandado por el general Manuel Belgrano, recupera los territorios del Alto Perú al derrotar a las tropas españolas del brigadier Juan Pío Tristán en la batalla de Salta. La victoria también frenó un posible avance militar español hacia Buenos Aires. Belgrano ya había derrotado al jefe militar español en la batalla de Tucumán.

1872 – INAUGURACIÓN DEL MET. Se inaugura en el distrito de Manhattan de la ciudad estadounidense de Nueva York el Museo Metropolitano de Arte, uno de los más destacados del mundo. El MET, como se lo llama, cuenta con más de dos millones de obras de grandes artistas plásticos.

1909 – NACE OSCAR ALEMÁN. Nace en la ciudad chaqueña de Machagai el músico y guitarrista de jazz Oscar Alemán, quien tocó con grandes artistas del género como Louis Amstrong y Duke Ellington.

1925 – NACE ROBERT ALTMAN. Nace en la ciudad de Kansas City (Misuri, EEUU) el cineasta, guionista y productor estadounidense Robert Altman, ícono del cine de Hollywood y ganador del premio Óscar honorífico y del Globo de Oro por la película Gosford Park.

Altman alcanzó el prestigio internacional por los filmes M.A.S.H. y Nashville.

1966 – NACE CINDY CRAWFORD. Nace en la ciudad de Dekalb (Illinois, EEUU) la modelo y actriz estadounidense Cindy Crawford, una de las grandes llamadas “top model”, quien revolucionó el mundo de la moda de los años 80 y 90.

1967 – NACE KURT COBAIN. Nace en la ciudad de Aberdeen (Washington, EEUU) el músico, guitarrista y cantante estadounidense Kurt Cobain, símbolo de la Generación X y líder de la banda de rock alternativo Nirvana.

1983 – FALLECE ROSANNA FALASCA. A la edad de 29 años muere en la localidad bonaerense de Don Torcuato la cantante Rosanna Falasca, una de las grandes voces femeninas de la historia del tango. Grabó su primer disco a los 17 años.

1988 – NACE RIHANNA. Nace en el municipio de Saint Michael, en la isla caribeña de Barbados, la cantante, bailarina y actriz Rihana (Robyn Rihanna Fenty), considerada como una de las artistas musicales más influyentes del siglo XXI.

2022 – DÍA DEL GATO. Se celebra el Día Internacional del Gato, en conmemoración de la fecha de 2009 en la que murió Socks, la mascota felina del presidente estadounidense Bill Clinton. Socks se metía en todos los actos oficiales en la Casa Blanca, con lo que ganó popularidad en todo el mundo.

2022 – JUSTICIA SOCIAL. Desde 2009 se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, instituido por las Naciones Unidas para promover la erradicación de la pobreza, el trabajo decente y la igualdad de género.

.

Efemérides del 20 de febrero.

TELAM