Un hombre de 70 años fue asesinado este lunes en zona oeste tras una violenta discusión con su cuñado. La víctima fue identificada como Luis Abel Cuatrín.

El hecho ocurrió pasadas las 12.30 en una vivienda ubicada en Las Piedras al 2700, cuando un llamado al 911 alertó que un hombre estaba siendo agredido. Al llegar, personal policial encontró a la víctima con dificultades para respirar y solicitó asistencia médica.

Minutos después, una unidad del Sies arribó al lugar y constató el fallecimiento del hombre.

En el lugar fue aprehendido su cuñado, identificado como J.V., de 68 años, quien, según los primeros testimonios, habría mantenido una discusión con la víctima que derivó en la agresión.

Con el resultado de la autopsia, la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, dispuso que el sospechoso quede detenido, sindicado como autor del homicidio.

En el marco de la investigación, se ordenó la intervención del gabinete criminalístico para el relevamiento de la escena, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a familiares y posibles testigos. ​ ROSARIOPLUS