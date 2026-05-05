Dos localidades santafesinas se postularon al programa Best Tourism Villages, impulsado por Naciones Unidas, y así suma un elemento más para posicionas la provincia en el mapa turístico internacional. La iniciativa reconoce a pueblos que preservan su patrimonio cultural y natural, promueven la vida comunitaria y desarrollan el turismo como motor de crecimiento sostenible.

En la edición 2026, las candidatas son Cañada Rosquín y Zenón Pereyra. Ambas postulaciones fueron impulsadas por Provincia, en articulación con sus gobiernos locales, con el objetivo de mostrar experiencias que combinan identidad, participación y desarrollo a largo plazo.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar las candidaturas y subrayó que este tipo de iniciativas “ponen en valor a las comunidades y consolidan el camino hacia un turismo sostenible en la provincia”. En esa línea, también resaltó el acompañamiento del músico León Gieco, quien aportó un relato vinculado a su tierra natal para fortalecer la presentación.

En particular, Zenón Pereyra se distingue por una identidad cultural marcada, con raíces en su tradición masónica y en el legado de Domingo Bucci, cuya obra se preserva en el museo local y constituye uno de sus principales atractivos.

El programa Best Tourism Villages tiene como objetivo seleccionar cada año a destinos rurales que se destaquen por la conservación de sus valores culturales y naturales, así como por su compromiso con la sostenibilidad en sus dimensiones económica, social y ambiental. Entre los requisitos, se establece que las localidades deben tener menos de 15.000 habitantes, estar vinculadas a actividades tradicionales y sostener una identidad comunitaria definida.

Las localidades elegidas obtienen reconocimiento internacional, mayor visibilidad como destinos turísticos y acceso a asistencia técnica por parte de Naciones Unidas Turismo y sus socios. Además, pasan a integrar una red global que promueve el intercambio de buenas prácticas en turismo sostenible, fortaleciendo así sus oportunidades y arraigo local. ​ ROSARIOPLUS