El presidente Javier Milei volvió a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un nuevo gesto de apoyo al funcionario en medio del escándalo por la causa por enriquecimiento ilícito.

El mandatario, en las próximas horas, partirá rumbo a Estados Unidos, donde se reunirá con empresarios y expondrá en la 29.ª Conferencia Global del Instituto Milken, un think tank que reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas de todo el mundo.

Antes de viajar, el presidente se mostró en una foto junto a Adorni; el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; el secretario de esa organización, Daniel Sporn; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; y su vice, Gabriel Salem. Participaron además el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Este lunes, el arquitecto a cargo de las refacciones de la casa del funcionario en el country Indio Cuá, Matías Tabar, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó en efectivo y sin factura US$245.000 por el costo de los arreglos de la propiedad en Exaltación de la Cruz. ​ ROSARIOPLUS