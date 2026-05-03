El 1 y 2 de Mayo 2026 se realizó otro encuentro del Oficio de Perfumería en el contexto de la Escuela de Silo.

El Maestro Héctor Lefer volvió a coordinar, esta vez un retiro de dos días en Parque Carcarañá. Es una secuencia de talleres con otros maestros e investigadores del Parque Carcarañá, formándose tanto en lo personal como coordinadores para poner en marcha futuros telleres de perfumería.

Consultamos a Lefer qué es lo que diferencia a estos talleres y respondió

«Se basa en métodos naturales y en las relaciones que establece la naturaleza entre los aromas y los diferentes reinos. El Maestro Silo explicó la traducción de la proporción áurea y las Leyes universales también a este ámbito y cómo implementar, entre otros recursos y herramientas de comprensión, el uso del «eneagrama sextenario» para visualizar relaciones y proporciones entre los componentes. Esto implica mayor conocimiento progresivo de los elementos, las materias primas, las esencias y sus resonancias internas según reinos y efectos. En nuestro caso, si bien hacemos una variedad de producidos relacionados a la Perfumería, todo de modo artesanal, siempre ponemos mayor atención a la experiencia interna, al desarrollo de la conciencia y de la mente. Por eso decimos que es el Oficio de Perfumería en el contexto de la Escuela de Silo».

Luego de talleres previos de aproximación al oficio y aplicación del eneagrama sextenario, ahora se avanzó en el manejo de instrumental sensible y la preparación de perfumes.

El objetivo de este taller fue identificar (en equipos) registros internos de Paz, de Fuerza y de Alegría. Luego comenzar a investigar esencias con variedad de aromas que pudieran resonar con esos registros.

Así se fueron «probando» diversas fragancias florales, frutales, animales, etc, detectando impresiones pungentes, ácidas, dulces, amargas, agridulces… y las zonas del cuerpo donde impactan.

Luego cada equipo seleccionó una esencia y se pasó a la etapa de «extendido» para poder conocer el nivel de concentración de esas esencias. Imprescindible para poder nivelar.

Una vez encontrada la concentración se pudo nivelar y comenzar la etapa de definición conjunta de cuál esencia será la primera secundaria y terciaria, siempre atendiendo a la proporción áurea. Esto es una de los pilares que identifican el procedimiento adecuado segun lo enseñado por Silo como parte de los Oficio preparatorios para posteriores Trabajos de Escuela.

En este retiro se logró un perfume con tres esencias respetando lo planeado. se le puso de nombre «AUREA».

El Oficio de Perfumería (así como el Oficio del Fuego) contribuyen a la formación y desarrollo interno. Entre otros aprendizajes, porque los operadores va incorporando habilidades especiales y ganando poco a poco en Pulcritud, Permanencia y Tono. Son virtudes imprescindibles que contribuyen en sincronía al avance en el Oficio y hacia la interioridad. Se van creciendo conjuntamente en conocimiento, se producen experiencias más significativas, se logran Registros más profundos, y suceden comprensiones y transformaciones progresivas.

En algunos meses más se abrirán nuevos talleres de formación en el Oficio de Perfumería en Parque Carcarañá.

Interesados pueden consultar al whatsapp +549 3416 695 225

PARQUES DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN «CARCARAÑÁ»

Lucio V. López. Santa Fe. Argentina.

www.parquecarcarana.org