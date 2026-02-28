Un Congreso vallado y con protestas le dio a Milei la regresiva reforma laboral
La Cámara Alta aceptó la eliminación del artículo de las licencias por enfermedades y accidentes que impulsó Diputados. La Libertad Avanza volvió a tener el acompañamiento de los aliados.
Qué cambia con la nueva reforma laboral
La extensa ley incluye la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) por el que se crean fondos individuales por empleador destinados a coadyuvar al pago de indemnizaciones por despido. Las cuentas se conformarán con contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas sobre las remuneraciones base para contribuciones patronales al SIPA. También se crea el Banco de Horas Extras.
También se amplía la cantidad de servicios que pasan a ser esenciales, estableciendo un piso de cobertura en caso de huelgas; reducción de asambleas laborales en empresas, que deberán ser autorizadas por los dueños; y la modificación de convenios colectivos y eliminación de ultraactividad.
Por último, se eliminan jurisprudencia y regímenes laborales, como la ley de Teletrabajo, los estatutos del viajante y del periodista y se desfinancia el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Por Federico Pokorowski. ElDestapeWeb.com
La Sesión
Con movilización en contra en las afueras del Congreso, el Senado transformó en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La Cámara Alta aceptó el único cambio al proyecto, que fue la eliminación del artículo 44 que reducía las licencias por enfermedades y accidentes por fuera del ámbito laboral.
El Senado volvió a aprobar la reforma por 42 votos, mientras que se registraron 28 votos en contra y 2 abstenciones.
La Libertad Avanza (LLA) ratificó el acompañamiento de los aliados que habían respaldado el texto original en la primera sanción en la Cámara alta, como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales.
Por su parte, hubo cambios en relación a los legisladores peronistas disidentes que responden a gobernadores del Norte: los de Osvaldo Jaldo (Tucumán) se mantuvieron mientras que los de Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) dieron su voto negativo. Los santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, fueron las únicas dos abstenciones.