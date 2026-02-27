Risas, música y espuma para despedir una temporada inolvidable en la Colonia de Adultos Mayores



La propuesta municipal culminó con una jornada festiva que incluyó teatro humorístico, bingo musical y una celebración a pura espumita. Estuvieron presentes los chicos del Vivero Inclusivo, que obsequiaron plantines a los participantes.

Con un clima de emoción y entusiasmo compartido, este viernes finalizó la Colonia de Adultos Mayores organizada por la Municipalidad de San Lorenzo, tras varias semanas de actividades recreativas, deportivas y de integración en el Polideportivo Municipal.

La jornada de cierre estuvo marcada por el humor y la creatividad: los participantes protagonizaron representaciones teatrales cómicas, en las que también participaron chicos del Centro de Día Cree, en una experiencia intergeneracional que despertó aplausos y sonrisas. Luego llegó el turno del bingo musical, que combinó clásicos de distintas épocas con premios y mucha diversión.

El broche de oro fue una verdadera fiesta de espumita, en la que la música y el baile coronaron una temporada que se vivió con energía y compañerismo. Además, los presentes recibieron plantines confeccionados por los jóvenes del Vivero Inclusivo, que se sumaron a la celebración y aportaron su trabajo como símbolo de crecimiento y cuidado.

Acompañaron el encuentro el presidente del Concejo, Hernán Ore; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Laura Vera; y el subsecretario de Deportes, Roque Caballero, quienes compartieron el cierre junto a los adultos mayores y destacaron el valor de estos espacios de encuentro y bienestar.

La colonia volvió a demostrar que el juego, la actividad física y la socialización no tienen edad, y que cuando h ay compromiso y participación, la alegría se multiplica.