Efemérides del 28 de febrero

Cada 28 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1940 – PRIMERA TRANSMISIÓN. Apenas unas 400 personas ven el primer partido de básquetbol emitido por televisión, el disputado por el Fordham University ante University of Pittsburgh en la ciudad estadounidense de Nueva York.

1942 – NACE BRIAN JONES. Nace en la ciudad de Cheltenham (Gloucestershire, Reino Unido) el músico y compositor británico Brian Jones (Lewis Brian Hopkins Jones), fundador de la banda de rock The Rollings Stones junto a Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart.

1958 – NACE EDUARDO BLANCO. Nace en Buenos Aires el actor Eduardo Blanco, ganador de dos premios Cóndor de Plata. Se destacó por su labor en los filmes El hijo de la novia y Luna de Avellaneda y en la serie de televisión Vientos de Agua, dirigidas por Juan José Campanela.

1966 – THE CAVERN CLUB. A raíz de la quiebra de su propietario, cierra por primera vez el Cavern Club de la ciudad inglesa de Liverpool, el pub donde surgió la legendaria banda de pop rock británica The Beatles, que actuó allí 292 veces entre 1961 y 1963. El pub es hoy un atractivo turístico que ofrece recitales de grupos tributo a The Beatles.

1973 – NACE DIEGO REINHOLD. Nace en Buenos Aires el actor, comediante y conductor de televisión Diego Reinhold, ganador de tres premios ACE, dos Martín Fierro, otros tantos Estrella de Mar y un Konex, entre otros.

1973 – EL CHAPULÍN COLORADO. En México se emite por primera vez el programa humorístico infantil El chapulín colorado, que alcanzó gran popularidad en la televisión latinoamericana.

1975 – CLÁSICO ROSARINO. Por primera vez en la historia, Rosario Central y Newell´s Old Boys disputan un clásico rosarino por la Copa Libertadores de América. Fue un empate 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito, partido en el que fue expulsado el delantero “canalla” Mario Alberto Kempes. “El matador” fue luego goleador de la selección argentina campeona del Mundial de 1978 y figura del Valencia español.

1978 – NACE MARIANO ZABALETA.Nace en la ciudad bonaerense de Tandil el ex jugador de tenis y conductor de televisión Mariano Zabaleta, ganador del premio Konex 2000 como uno de los 5 mejores tenistas de la década. A lo largo de su carrera, obtuvo tres títulos ATP 250 y alcanzó una final de Masters 1000.

1991 – GUERRA DEL GOLFO. A poco de cumplir siete meses, concluye el conflicto que enfrentó a tropas de Estados Unidos y sus aliados contra Irak en la Guerra del Golfo Pérsico a raíz de la invasión iraquí a Kuwait.

2013 – JOSEPH RATZINGER. Renuncia del papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger). El religioso alemán se convirtió en el primer obispo de Roma que desiste del pontificado en 598 años. El último en renunciar había sido Gregorio XII, en 1415. En marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Bergoglio fue elegido papa con el nombre de Francisco.

2022 – DÍA DEL BAILARÍN. Se celebra el Día Nacional del Bailarín en conmemoración del natalicio de Jorge Donn, quien revolucionó el arte de la danza en la Argentina.

