En muchas ocasiones, se escucha hablar de la importancia del hilo dental, pero pocos se toman el tiempo de preguntarse si realmente es necesario, qué beneficios trae a la salud bucal y todavía son muchos los que se muestran reacios a incorporarlo en su rutina diaria.

¿Qué es el hilo dental?

Es un filamento muy fino que se utiliza para limpiar los espacios entre los dientes, esos lugares difíciles de alcanzar por el cepillo. Viene en varias presentaciones: con cera, sin cera, con sabores, o incluso con una pequeña capa de flúor. Su principal función es remover la placa bacteriana y los restos de comida que se acumulan entre los dientes, lo que ayuda a prevenir enfermedades como las caries y la gingivitis.

¿Es beneficioso usarlo?

La respuesta es sí. Si bien no reemplaza el cepillado, el hilo dental se complementa perfectamente con este. Muchas veces, el cepillo no logra llegar a todas las zonas interdentales, lo que provoca que la placa se acumule y derive en problemas de encías o dientes. Además, al eliminar los restos de comida, contribuye a un aliento más fresco y saludable.

Expertos en salud bucal destacan que el uso regular del hilo dental previene la formación de caries entre los dientes y el desarrollo de enfermedades periodontales. De hecho, la falta de uso de hilo dental puede aumentar el riesgo de complicaciones dentales a largo plazo.

¿Cuándo usarlo?

Lo ideal es usar el hilo dental una vez al día, preferentemente por la noche, antes de cepillarse los dientes. Esto permite eliminar cualquier resto de comida que haya quedado atrapado entre los dientes durante el día. Si bien algunas personas prefieren hacerlo después de las comidas, lo cierto es que el momento más recomendable es antes de irse a dormir, ya que durante la noche la producción de saliva disminuye y la boca queda más susceptible a la acumulación de bacterias.

¿Cuándo no usarlo?

En general, el hilo dental es seguro para la mayoría de las personas. Sin embargo, es importante que quienes tengan dientes muy sensibles o encías inflamadas lo utilicen con mucho cuidado para no irritarlas. Si una persona tiene algún tipo de tratamiento dental reciente, como un implante o brackets, lo mejor es consultar con el odontólogo sobre la forma más adecuada de usarlo, ya que puede ser necesario utilizar herramientas específicas como los cepillos interdentales.

El hilo dental es una herramienta sencilla pero muy eficaz para mantener la salud de la boca. A pesar de que no todos lo consideran esencial, los beneficios que ofrece son indiscutibles. Si se incorpora a la rutina de higiene bucal, se notarán los resultados a largo plazo: dientes más saludables, encías fuertes y un aliento fresco.

