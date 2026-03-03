En 1998, el mexicano Francisco Romero tenía 15 años, un ordenador nuevo y una tarea escolar que realizar. Buscando la mejor nota, creó una página web sobre su grupo favorito: Hombres G, banda española que por entonces ya estaba disuelta. Lo que nació como ejercicio académico acabó convirtiéndose en la primera comunidad de fans digital de la banda, con miles de miembros repartidos por todo el mundo. Y también fue el detonante que convenció a David Summers y los suyos de volver a los escenarios.

Cómo empezó todo. En 1998, tener internet en casa en México no era habitual: apenas una fracción marginal (un 2-3%) de la población mexicana tenía acceso a la red bajo esas condiciones. Aún así, Francisco Romero, un adolescente que acababa de estrenar su primer ordenador, se embarcó en la realización de un trabajo escolar en el que se pedía a los alumnos crear una página web. Romero escogió como tema de su proyecto a los Hombres G. Había llegado al grupo madrileño, que ya llevaba cinco años disuelto, a través de amigos del instituto. Y como encontrar documentación sobre la banda era complicado (solo existían dos páginas sobre Hombres G en internet), decidió apostar por crear una comunidad.

Punto de encuentro. La web, como explica el propio Romero, se tituló Club ‘Seguimos locos… ¿y qué?’, en referencia a ‘Estamos locos… ¿o qué?’ título de uno de los primeros discos del grupo. El éxito fue inmediato: en sus primeros cinco meses, recibió cientos de solicitudes de México, España, Colombia, Perú y Japón (en tiempos previos a los algoritmos y los buscadores gripados). Le escribieron, sobre todo, fans que llevaban años sin tener un espacio donde hablar de la banda, a la que no habían dejado de escuchar desde el último disco que habían lanzado en 1993, ‘Historia del bikini’.

El contacto. A finales de 2000, un usuario anónimo le dejó un mensaje elogioso en la página, al que Romero respondió con cortesía. Tres días después, llegó otro mensaje del mismo remitente, que resultó ser uno de los dos guitarristas de la banda: «Por favor no divulgues mi correo, soy Dani Mezquita.» Más tarde entablaron contacto telefónico, lo que acabó derivando en unas conversaciones más frecuentes. El dato significativo: Mezquita trabajaba por entonces como director de marketing en DRO East West, el sello de Warner Music que editaba casi todos los discos de la banda.

Desde su puesto se había percatado de algo: a finales de 2000, un recopilatorio de Hombres G era el tercer disco más vendido en México en aquel momento. Un grupo sin actividad, sin gira, sin sello activo, sin una sola aparición pública en años. Es decir, tenían una base de seguidores activa y completamente desatendida. Con esos datos sobre la mesa, y como cuentan en el documental ‘Los mejores años de nuestra vida’ (estreno en cines previsto para el 30 de abril), los miembros se reunieron y plantearon un retorno modesto, con tres o cuatro conciertos en México.

Se sale de madre. Desde ahí la expectación se dispara. La gira de reunificación terminó sumando 70 actuaciones durante 2002 y 2003, incluyendo un concierto en Las Ventas ante 20.000 personas y varias ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. El disco que acompañó el regreso, ‘Peligrosamente juntos’ salió inicialmente solo en América, lo que dice mucho hacia dónde se inclinaba el peso del regreso. Cuando llegó a España acabó obteniendo el Disco de Platino. Como agradecimiento a la importancia de Romero en este regreso, ha seguido trabajando de forma continua con la banda desde México.

Y así llegamos hasta la actualidad: el pasado 25 de abril de 2025, Hombres G actuó ante más de 60.000 personas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Todo en el marco de una gira titulada ‘Gracias, México Tour’. Un nombre que deja bien claro hasta qué punto la misma supervivencia del grupo se la deben a un modesto estudiante de la ciudad.

