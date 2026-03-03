La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) aseguró que la línea de créditos en valor producto para el sector porcino, otorgada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), está teniendo éxito dentro de la cadena.

En total, desde su lanzamiento hace un año, durante la Expoagro 2025, este financiamiento ya desembolsó $ 13.729 millones, “lo que marca una consolidación del proceso de expansión sostenido a nivel sectorial”, subrayó la SAGYP.

Cabe recordar que estos créditos establecen las cuotas en kilos capón y se consolidan como un instrumento de financiamiento para fortalecer la competitividad de las empresas de la cadena, financiando equipamiento, infraestructura y genética.

CRÉDITOS EN HASTA 84 MESES

Según comunicó la Secretaría, el diferencial de la herramienta es que las cuotas para el repago se fijan en una cantidad determinada de kilos de carne de cerdo y se abonan en pesos al valor de referencia mensual del kilo capón.

El plazo es de hasta 60 meses y permite la posibilidad de extenderlo hasta 84 meses, según la evolución del precio.

Los proyectos financiados se concentran en tres ejes estratégicos:

Instalaciones e infraestructura

Incremento de madres

Gestión ambiental y energía

“Del total de los desembolsos, la mayor proporción se destinó a obras e infraestructura productiva, seguida por iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la capacidad productiva y la incorporación de tecnología”, precisó la SAGYP.

Y añadió que el otorgamiento se radicó en las principales provincias productoras de cerdos, con Buenos Aires como principal receptor, seguido por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, “fortaleciendo el entramado productivo y promoviendo el desarrollo regional”.

EL CRECIMIENTO DEL CERDO

Además, desde el Gobierno afirmaron que esta gran demanda de financiamiento tiene relación con un 2025 que marcó récords para el sector: se faenaron 8.517.433 cabezas, con un aumento del 2,5% respecto de 2024, y la producción alcanzó 812.272 toneladas , on un crecimiento interanual del 3,4%.

“Asimismo, el consumo interno per cápita llegó a 18,9 kg por habitante/año y, por el lado externo, la cadena hoy cuenta con 54 mercados de exportación abiertos, tanto para carne como subproductos”, remarcaron.

